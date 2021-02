La flexibilidad de los contratos y de los espacios, además de la facilidad de servicios integrados eran algunas de las características que hacían que el modelo de coworking fuera bien recibido por las empresas, y una alternativa para los emprendedores.

Pero, como en la mayoría de negocios, la pandemia que nos llevó gran parte del 2020 a una cuarentena, los impactó. Si bien se pensaba en una recuperación para este año, el panorama se torna incierto, aunque a su vez abre oportunidades para el ingreso de nuevos jugadores.

“Si bien algunas empresas están cotizando para ingresar a los coworking, no es un nivel alto. Estamos ante una situación compleja que nos llevaría a una tendencia, en base a las medidas del gobierno y la dinámica de las empresas, a mantener el home office”, dice Sando Vidal, gerente de investigación de Colliers International.

Para el ejecutivo, esto debe ser aprovechado por el coworking, y que este se presente como una alternativa al home office.

Mercado en contracción

Lo cierto es que partimos de un escenario, en el que a nivel general entre el 20% y 25% de espacios de coworking habían quebrado y en Lima se han devuelto varios metros cuadrados, señala un informe de Binswanger.

“Las empresas siguen reduciendo espacios y en abril viene el periodo electoral y esto puede perjudicar la intención de arriendo de varias empresas”, comentó George Limache, jefe de investigación de la consultora Binswanger.

A esto se suma que algunos coworking alcanzan ocupaciones por debajo del 40% a 50% y siguen devolviendo espacios porque no los podrán alquilar. “La situación es retadora tanto para la oficina tradicional como el coworking”, agregó.

Pero no para todos. La excepción es Lima Cargo City, coworking para los agentes de aduanas, rubro que no ha parado en cuarentena y ha tenido amplia solicitud y ya está habilitando la segunda etapa.

“Es decir, hablamos de un coworking de nicho y creemos que esa será una de las tendencias que se podrán reforzar al cierre del año”, sostiene Limache.

Nuevos jugadores

En opinión de Luis Sánchez, consultor senior de Jones Lang La Salle (JLL), lo que veremos serán nuevos jugadores explorando nuevos mercados.

“La gran mayoría de nuevos proyectos se han quedado en stand by. Al cierre del 2019 habíamos identificado cuatro ubicados en Surco, Miraflores, Magdalena y San Isidro. Hoy tres están en stand by definitivo, pero ha aparecido un nuevo jugador que ya está implementado espacios de coworking en San Isidro”, refirió.

Cabe precisar que esas cuatro nuevas sedes iban a ver la luz entre fines del 2020 y este primer semestre. “Hoy están ante la expectativa de la incertidumbre sobre la cuarentena y demanda”, agregó Sánchez.

Pero así como hay proyectos aún en espera, aparecen nuevas oportunidades de formatos, lo que atrae el interés de nuevos participantes como sería el caso de fondos de inversión o Fibras.

“Las oficinas satélites van a tomar más fuerza. Si bien es cierto es una idea que nació desde fines del 2019 con el aumento del cworking y tuvo relevancia por la cuarentena, ya hay grupo de inversionistas que están evaluando la compra de inmuebles en las periferias de Lima para las oficinas satélite”, comentó Sánchez.

Así, el fibra local al que se hace referencia está interesado, principalmente, en la zona norte que comprenden los distritos de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres.

“Y la ventaja es que cuando esto se estabilice puede servir además como Dark Kitchen, ya que es bueno que una oficina satélite cuente con este tipo de zonificación que permita hacer cambios por ser usos compatibles”, acotó.

Cuestión de precios

Sin duda la renta juega un papel importante al momento de elegir un espacio. Pero en el caso del coworking esto no funciona así.

Si bien ya hicieron mano de algunas estrategias, dice Lisbeth Buzzi, especialista en oficinas de Binswanger, como la reducción en 50% de sus tarifas hasta por dos años, o dar hasta seis meses para iniciar el contrato, que los llevó a sumar arrendatarios de sectores como tecnología, estudios de abogados, entre otros, hoy la idea es dar más facilidades.

“La oferta de coworking adicionaba en la renta el uso de los espacios y la implementación que pedían estas oficinas. Su foco siempre ha estado en las facilidades y flexibilidad”, señala Sandro Vidal al respecto.

Lizbeth Buzzi, anota que lo que se va a ofrecer es mayor acceso a membresía flotante y tratar de acceder un poco más a los beneficios. “No bajo las tarifas, pero permito que si tengo cuatro sedes la empresa que me arrienda pueda usar espacios en toda la red de oficinas”, refiere.

Esto ya lo está implementando Centenario. La empresa local cuenta con dos centros empresariales, uno en San Isidro y otro en Surco, y da la ventaja a sus arrendatarios de usar cualquiera de las dos sedes, dijo.

En corto

Tendencia. Lo que también se empezará a ver en el mercado de coworking es una suerte de renta mixta. “Si la renta promedio es de US$ 18, la divido, y US$ 9 será renta fija, y los otros US$ 9 renta variable, pero pagarán en función del uso. Ese tipo de esquema se aplica hoy en playas de estacionamiento, es algo que se puede aplicar en el corto plazo”, sostuvo George Limache.