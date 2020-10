Sea por el teletrabajo que muchas organizaciones mantienen y que continuará en los próximos meses, o por otros ajustes económicos que hayan realizado, muchas empresas se han desprendido de algunos espacios que rentaban para oficinas.

Si bien la desocupación de espacios continúa, también se observa una mayor colocación de oficinas o nuevos contratos, brindando cierto equilibrio al sector, según revela reporte de Colliers International al tercer trimestre del año. Así, en el período julio-setiembre de este año se desocuparon más de 20,000 metros cuadrados de oficinas prime en Lima, que pasaron a situación de disponibilidad, superior a lo registrado en el segundo trimestre.

“Durante el segundo trimestre aún estábamos en situación de aislamiento, pero en el tercer trimestre la economía se empezó a reactivar y las empresas podían volver a ocupar espacios, controlando protocolos, pero se han dejado espacios y se siguen negociando salidas”, comentó Sandro Vidal, gerente de Investigación de Colliers.

Y es el submercado de “Sanhattan” (San Isidro Financiero) el que se mantiene como el de mayor nivel de desocupación del período, representando el 36% del total de las oficinas liberadas, seguido por Nuevo Este, con 25%; San Isidro Golf, 15%, y Miraflores, 15%. Cabe indicar que “Sanhattan” alberga el mayor número de edificios prime (31), seguido de San Isidro Golf (20), Nuevo Este (18), entre otros.

Colocaciones

La colocación o toma de oficinas en el tercer trimestre del año fue también superior a la del segundo trimestre. “En el segundo trimestre las oficinas prime que se contrataron (o alquilaron) fueron cerca de 6,000 m2, y en el tercer trimestre la cifra ascendió a casi 18,000 m2”, sostiene Sandro Vidal.

Cabe indicar que durante el tercer trimestre del año ingresó el Edificio Corporativo Conquistadores en el submercado San Isidro Golf, el que inicia operaciones con una ocupación del 60%.

Así, en el período julio-setiembre San Isidro Golf fue el submercado con el mayor nivel de colocaciones, con una participación del 36% del total de metros cuadrados colocados, seguido por “Sanhattan”, con el 29%, y Magdalena, con 22%. Estas tres zonas concentran el 87% de las colocaciones totales en este período.

Proyección

Establecer una tendencia que se aproxime a lo que va a pasar en los próximos meses es complicado, dice Vidal. “Por un lado hay empresas que han decidido no volver a sus oficinas hasta el siguiente año, pero eso no quiere decir que hayan desocupado. No creo que se vaya a superar los más de 20,000 m2 del tercer trimestre, puede ser una cifra menor”, refiere.

La absorción acumulada hasta el tercer trimestre es de -15,166 metros cuadrados de oficinas útiles. Y para el cuarto trimestre del 2020 se espera el Vacancia. En tercer trimestre es 17.3% de inventario total de oficinas útiles. ingreso de los edificios Torre del Parque II, en el submercado “Sanhattan”, y HUBex, en el submercado San Isidro Golf, que sumarían al inventario total más de 16,000 m2, los que en gran parte ya se encuentran arrendados.

Para el año 2021 ingresarían cuatro nuevos edificios, actualmente en fase de construcción. Se trata de Fibra Camelias y Plaza República II, en “Sanhattan”; CE More Torre JP, en el submercado Nuevo Este, y CE Santa Cruz, en San Isidro Golf, sumando así más de 80,000 m2 al inventario de oficinas prime.

Precio de alquiler cayó 2%

Si bien hace unos meses se pensaba que los precios de alquiler del mercado prime se podrían mantener, pese a la desocupación, al término del tercer trimestre se está viendo cómo el efecto de la pandemia los ha empujado a la baja.

Es así que el precio promedio de alquiler de oficinas prime se ubica en US$ 15.36 por metro cuadrado, una disminución de 2% respecto al segundo trimestre cuando llegó a US$ 15.68 el metro cuadrado.

A nivel de categorías, los edificios de clase A+ tienen un precio promedio de renta mensual de US$ 15.56 por metro cuadrado. Estos van en un rango desde US$ 14.61 por m2 (Nuevo Este) a US$ 18.84 m2 (San Isidro Golf), dijo Sandro Vidal. En tanto, en los edificios clase A, el precio promedio es de US$ 15.13, y van desde US$ 12.32 (Nuevo Este) hasta US$ 18.12 (Miraflores).





Otrosí digo

Demanda. Sandro Vidal señaló que desde un tiempo atrás, antes de la pandemia, el promedio de metros cuadrados que las empresas tomaban iba entre 500 m2 y 1,000 m2. El año pasado algunas empresas tomaron 5,000 m2 o 6,000 m2, pero eran casos muy contados, sostuvo.

Hoy se mantiene la tendencia de tomar espacios menores, influenciado por la pandemia y permanencia del home office. Aunque esto último se verá más en las empresas que ya tienen espacios alquilados que en las que están tomando nuevos, anotó.