El gerente general de la construtech, Daniel Rivera, estimó que la instalación de dicha planta requerirá de una inversión de US$ 1.5 millones, y que con ello la empresa alcanzará una facturación de US$ 8 millones en el 2024. Para ejecutar este y otros proyectos, espera recaudar próximamente US$ 3.5 millones en rondas de financiamiento.

La fábrica estará ubicada en Moquegua y será la primera que la empresa tenga destinada a la producción. En el distrito de Los Olivos cuenta con una planta para ensamblar las piezas que sus proveedores elaboran bajo los diseños de Ecobuildtec.

Además, la compañía está trazando su camino hacia la internacionalización. El primer país en el que planea aterrizar es Canadá, que por su creciente sector minero es un destino muy atractivo para la empresa. Destinará hasta US$ 500,000 el próximo año para instalar en dicho mercado una planta de ensamblaje de piezas y así poder comercializar casas y hoteles para campamentos mineros canadienses.

El siguiente país que tiene en la mira es Chile, adonde espera llegar en el 2025 o quizás antes. “Allí hay mucha competencia en nuestro rubro, pero es un mercado interesante porque allá se valora mucho más que en Perú la sostenibilidad de los procesos”, comentó Rivera, en diálogo con Gestión.

Actualmente, Ecobuildtec atiende a cuatro mineras del norte del país con hoteles para sus campamentos, que tienen precios muy parecidos a los de las carpas mineras. Con la instalación de su planta de producción, espera empezar a atender a algunas minas del sur.

Impulsará el negocio B2C

Por otro lado, hay especial interés por parte de Ecobuildtec en impulsar la línea de viviendas para familias. Esto debido a que, a diferencia de la línea minera, en la de vivienda el flujo de caja es mucho más ágil.

La venta de viviendas prefabricadas, hechas de termopanel y dirigidas al público de a pie, se inició hace apenas unos meses y ha tenido una gran acogida, aseguró Rivera. Por ello, espera que el próximo año el 40% de los ingresos de Ecobuildtec vengan del canal B2C.

Estas viviendas son comercializadas a través de la cadena de comercios de la construcción, ferretería y mejoramiento del hogar Sodimac, tienen un área de 26 m2 y un precio promedio de S/ 32,000. Según indicó Rivera, pueden durar entre 25 y 35 años.

Además, Ecobuildtec comercializa formatos de otros precios, como el “Delta”, de dos pisos; o el “Nómade”, de rápido armado. Generalmente estas viviendas son compradas por familias que quieren instalarlas cerca de playas o en lugares campestres.