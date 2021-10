Walt Disney Co retrasó el lunes el estreno de las secuelas de “Black Panther”, “Thor” y “Doctor Strange”, de Marvel Studios, por varios meses y pospuso el nuevo estreno en la pantalla grande del aventurero “Indiana Jones” para el 2023.

“Doctor Strange and the Multiverse of Madness” se aplazó para el 6 de mayo del 2022, desde el 25 de marzo, dijo Disney en un calendario actualizado de estrenos.

El anuncio obligó a Marvel a posponer sus otras películas de superhéroes del 2022. “Thor: Love and Thunder”, cuyo estreno estaba previsto para el 6 de mayo, se trasladó al 8 de julio del 2022. “Black Panther: Wakanda Forever” se fijó para el 11 de noviembre del 2022 en lugar de en julio.

La quinta película de la saga “Indiana Jones”, protagonizada por Harrison Ford, se retrasó hasta el 30 de junio del 2023, en lugar del 29 de julio del 2022. Ford, de 79 años, sufrió una lesión en el hombro durante el rodaje en junio y recientemente se reincorporó a las grabaciones.

Los estudios de Hollywood han modificado su programación de películas varias veces durante la pandemia del COVID-19. Los operadores de las salas de cine cuentan con grandes éxitos de taquilla para atraer al público tras los prolongados cierres.

Entre otros cambios, “The Marvels” está ahora programada para febrero del 2023 y “Ant Man and the Wasp: Quantumania” para julio del 2023.