Discovery Inc está lanzando un nuevo servicio de reproducción de contenidos en línea, llamado Discovery+, y ha alcanzado un acuerdo de distribución en Estados Unidos con Verizon Communications Inc que pondrá el servicio a disposición de 40 millones de clientes desde su estreno.

Discovery+ estará disponible el 4 de enero en Estados Unidos, donde incluirá 55,000 episodios de canales en la cartera de Discovery, que incluyen HGTV, Food Network y Animal Planet.

El servicio será gratuito por hasta 12 meses para los clientes nuevos y actuales de Verizon, dependiendo de su plan. La gente que no califique para el período gratuito puede suscribirse por US$ 4.99 al mes con publicidad, o US$ 6.99 al mes sin avisos.

Verizon jugó un rol importante en el éxito del servicio de streaming Disney+ de Walt Disney Co al volverlo disponible a millones de clientes de servicio inalámbrico.

Disney+ fue lanzado en noviembre del 2019 y tenía 73.7 millones de suscriptores un año después. Disney no ha revelado cuántos suscriptores pagaron por el servicio o lo recibieron de manera gratuita a través de Verizon.

El lanzamiento de Discovery+ se da en medio de las restricciones relacionadas al COVID-19, que han mantenido a las personas en casa y han impulsado el crecimiento de las suscripciones a servicios de reproducción de contenido en línea.

Más de la mitad de los hogares de Estados Unidos ahora están suscritos a múltiples servicios de streaming, según un estudio de Leichtman Research Group. El desafío de Discovery es posicionarse entre ellos.

La compañía está apostando a que el énfasis del servicio en programas sin guion en categorías como comida y mejoramiento del hogar pueda competir con rivales que han atraído grandes audiencias con programas guionizados como “The Mandalorian” en Disney+ y “Gambito de Dama” en Netflix.

“Quizás algunas de las películas y series con guión sean el tipo de material preferido de la alfombra roja, pero más del 50% de lo que la gente ve es nuestro material”, dijo el director ejecutivo de Discovery, David Zaslav.

“Somos únicos. Hay seis o siete jugadores en el sector de las series con guion y las películas con guion, por lo que cada uno de ellos es uno de cinco o uno de seis, o uno de siete”.

Discovery+ ya se estrenó en India, Reino Unido e Irlanda y, finalmente, estará disponible en 25 países. Para un rápido crecimiento, la compañía confía en acuerdos de distribución con Sky en el Reino Unido e Irlanda, Telecom Italia en Italia y Megogo en Europa del Este.