Dioniosio Romero Paoletti anunció -a través de una carta dirigida a los accionistas de Credicorp-, ‘tras una profunda reflexión’, su decisión de no postular a un nuevo periodo como director de Credicorp.

“Hace 11 años, el 1 de abril del 2009, asumí la presidencia del directorio de Credicorp. La responsabilidad que tenía frente a mí era inmensa: presidir el principal órgano de gobierno de un holding que agrupa a empresas financieras que son parte fundamental del tejido económico de mi país. La asumí con humildad, con entusiasmo y con agradecimiento al directorio y a nuestros cientos de accionistas por la confianza depositada”, explica en una comunicación a los accionistas.

Recuerda que por entonces su organización “aún navegaba la incertidumbre creada por la crisis financiera que golpeó al mundo desde la segunda mitad del año anterior”. No obstante, subrayó que junto a ‘su excelente equipo de gestión y el compromiso de miles de colaboradores’ permitió que los resultados de Credicorp se mantuvieran sólidos ese año y los que vinieron después.

“Meses después, al firmar la carta que acompañaba al reporte anual del 2009, Walter Bayly, nuestro gerente general, y yo comunicamos a los accionistas de Credicorp y, en general a nuestros stakeholders, el foco que tendría nuestra gestión: fortalecer la organización para el crecimiento ininterrumpido que tuvo el Perú en el siguiente decenio”.

Sin embargo, apunta que hoy frente a la pandemia del Covid-19, las medidas de distanciamiento social tomadas por las autoridades del Perú y de los otros países de América Latina en las que opera “han ocasionado caídas dramáticas en la producción y el empleo, a lo que se suma un shock externo de proporciones históricas”.

“Ello supone un desafío para Credicorp aún mayor que el que vivimos en la crisis financiera del 2008-2009 y que estoy seguro superaremos con éxito. Para enfrentar esta pandemia y su impacto económico sin precedentes, tenemos el soporte de más de 130 años de historia -los que tiene el Banco de Crédito en el Perú y un equipo de liderazgo y gestión preparado para lo que está ocurriendo y para lo que vendrá”, acota.

“ Sin embargo, luego de una profunda reflexión, he llegado a la conclusión de que la situación obliga a cambiar mi rol en los órganos de gobierno de nuestra organización, pues considero que mi mayor aporte en este momento será dedicarme intensamente a los negocios que realizamos a través de nuestras dos más importantes subsidiarias, BCP y Pacífico Seguros, continuando con el encargo en la presidencia que se me encomendó hace unos años . Es por esta razón que hoy (anoche) he comunicado a través de los canales correspondientes mi decisión de no postular a un nuevo periodo como director de Credicorp ”.

A reglón seguido, precisa que el “haber desempeñado este encargo profesional ha sido un honor y un desafío permanente”.

“Hoy, veo en perspectiva el camino recorrido en 11 años, y estoy convencido de que los objetivos trazados en aquella primera carta han sido alcanzados plenamente”, apuntala. Ante ello enumera los logros alcanzados.

“Así, Credicorp tiene hoy el mejor talento del sector, está presente en más líneas de actividad en la industria financiera que hace 11 años y ha desarrollado una clara vocación regional. Además de la indudable solidez de las subsidiarias que conformaban Credicorp en el 2009, como el BCP, Pacífico o Prima AFP, hoy contamos con un desarrollo sólido y prometedor en las microfinanzas, que nos permite estar cerca de las pyme cuando más nos necesitan, gracias a las oportunas adquisiciones de Edyficar y Mibanco en Perú, y al lanzamiento de Encumbra en Colombia, acompañado por la compra en dicho país de Bancompartir. Contamos también con una plataforma regional única de administración de patrimonios, gestión de activos y banca de inversión, en la que sumamos las capacidades que tenía el BCP en el Perú, IMTrust en Chile, así como Correval y, más recientemente, Ultraserfinco en Colombia. Fortalecimos la actividad de Pacífico en el rubro del aseguramiento y la prestación de salud con el concurso de un socio de clase mundial como United Health Group. Y con iniciativas como Krealo y Yape apuntamos a liderar la ola de las fintech”.

“ Con un Credicorp sólido en todas sus líneas de acción, mi foco estará, entonces, en la presidencia de los directorios del BCP y de Pacífico, para enfrentar el desafío creado por la emergencia sanitaria y la profunda -esperemos pasajera- recesión que estamos afrontando” , remarca.

En este nuevo panorama Romero Paoletti precisa que existen tres líneas de acción claramente definidas: “contener el impacto en el negocio, contribuir con las sociedades en las que operamos y proteger el empleo que generamos". Ante lo cual enumeró las acciones que ya se han tomado en las últimas seis semanas respecto al negocio:

Mantener la continuidad operacional, en el contexto de estrés por Covid-19 y mayor demanda de servicios financieros.

Garantizar que nuestros miles de colaboradores continúen cumpliendo sus funciones en óptimas condiciones, la mayoría en sus hogares de manera remota y muchos asistiendo físicamente a agencias y oficinas, con todas las medidas de seguridad y prevención necesarias.

Exoneraciones de cobros a nuestros clientes, como giros nacionales o transferencias interbancarias, así como la devolución de pagos por seguros vehiculares.

Facilidades para pagar préstamos, a través de la reprogramación o el congelamiento de cuotas.

Manejo de liquidez y riesgos

A lo que suma -remarca- contribuciones con la sociedad en diferentes frentes. Estas son:

Campaña de donación #YoMeSumo del BCP, que alcanzó una suma de más de S/ 126 millones y que será destinado a las familias más vulnerables del Perú.

Participación en la entrega gratuita de un bono solidario otorgado por el gobierno del Perú a 2.7 millones de hogares de pobreza y pobreza extrema.

Fondo No Estás Solo de Pacífico, un seguro de vida para personal de salud, de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

“Quiero finalizar estas líneas ratificando otra de las apuestas que hemos hecho en estos 11 años para fortalecer a Credicorp: la mejora continua y constante en nuestro gobierno corporativo. Este año, esta línea de trabajo cobra una relevancia todavía mayor. Así, estamos presentando a nuestros accionistas un sólido grupo de directores, que combina diversidad de experiencias, conocimientos y trayectorias”, sostiene.

Ante ello anuncia una nueva estructura de comités para el directorio, “que permitirá incrementar su independencia y tener mejores procesos de toma de decisiones”.

“Finalmente quiero decirles que estoy convencido que la gestión de Credicorp está en muy buenas manos. Tenemos un equipo gerencial de primer nivel consolidado a través de los años y preparado para asumir los retos que tenemos por delante exitosamente. Agradezco la confianza depositada por los accionistas, colaboradores, clientes y stakeholders de Credicorp en estos 11 años. Tienen mi compromiso de seguir trabajando para sobrellevar la crisis global que vivimos, actuando siempre con el mejor interés de todos como guía”.

Otros cambios en el directorio

Cabe recordar que el actual directorio de Credicorp está compuesto por Dionisio Romero Paoletti, Raimundo Morales Dasso, Fernando Fort Marie, Juan Carlos Verme, Benedicto Cigueñas Guevara, Martín Pérez Monteverde, Patricia Lizarra Guthertz y Luis Romero Belismelis.

De ellos, junto a Romero Paoletti, también se alejarían del directorio Benedicto Cigueñas, Martín Pérez Monteverde y Juan Carlos Verme.

