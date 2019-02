Último dilema de YouTube empeora: Kellogg detiene su publicidad

Kellogg Co. se unió a Nestlé SA, Walt Disney Co. y otras importantes marcas de consumo y detuvo su gasto en publicidad de YouTube por la preocupación de que la plataforma se pueda utilizar para forjar redes de personas involucradas en la explotación de niños.

Kellogg dijo el jueves que había detenido la publicidad en YouTube, alargando así la lista de importantes marcas de consumo de EE.UU. que han hecho lo mismo, entre ellas, el minorista de suplementos GNC Holdings Inc., la principal empresa canadiense de telecomunicaciones BCE Inc., el fabricante de videojuegos Epic Games Inc., el gigante de alimentos Nestlé y la empresa de productos envasados alemanes Dr. August Oetker KG. Disney también había dejado de hacer publicidad, según personas familiarizadas con la situación.

El domingo, Matt Watson, un bloguero, publicó un clip de 20 minutos que detalla cómo los comentarios en YouTube se utilizan para identificar ciertos videos en los que aparecen niñas en actividades que podrían interpretarse como sexualmente sugerentes, como posar frente a un espejo y hacer gimnasia.

El video de Watson demostró cómo, si los usuarios hacían clic en uno de los videos, los algoritmos de YouTube recomendaban otros similares. Para el miércoles, el video de Watson tenía más de 2 millones de reproducciones.

"Hemos pausado toda publicidad en YouTube mientras aprendemos cómo YouTube garantizará la seguridad de todos los que disfrutan de su plataforma", dijo Kris Bahner, portavoz de Kellogg, en un comunicado.

YouTube es una parte creciente e importante del vasto imperio de publicidad en Internet de Google. Los videoanuncios son generalmente más lucrativos que los anuncios de búsqueda de texto de Google.

YouTube ha sido boicoteado muchas veces por parte de anunciantes, como cuando aparecían anuncios junto a contenido terrorista violento, pero las empresas generalmente regresaban a la plataforma después de que la preocupación pública hubiera disminuido.

“Cualquier contenido, hasta los comentarios, que ponga en peligro a los menores es abominable y tenemos políticas claras que lo prohíben en YouTube. Tomamos medidas inmediatas al eliminar cuentas y canales, informar sobre actividades ilegales a las autoridades y deshabilitar los comentarios infractores", dijo una portavoz de YouTube en un correo electrónico.

Google dijo que había inhabilitado los comentarios en "decenas de millones" de videos que incluían a menores de edad y eliminó alrededor de 400 cuentas que habían dejado comentarios preocupantes. La inversión total de publicidad en los videos mencionados fue de menos de US$ 8,000 en los últimos 60 días, y YouTube tiene contemplado emitir reembolsos, dijo la portavoz.