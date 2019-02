Despegue en inversión publicitaria se verá recién en segundo trimestre

Si bien la inversión publicitaria este 2019 no iniciaría con buen pie, ya que en los tres primeros meses del año caería en 8%, porque el Estado no viene invirtiendo al ritmo esperado, además de que aún no se retoma del todo la confianza empresarial, el panorama cambiaría en el segundo trimestre.

Así, entre los meses de abril, mayo, y junio –versus el mismo periodo del año anterior– la inversión publicitaria crecería a tarifa real hasta en 5% , según proyecta Cabello Consultores.

Lo que la impulsará en estos meses, además de la campaña del Día de la Madre, serán las próximas realizaciones de la Copa América y de los Juegos Panamericanos .

“Si bien la Copa América se inicia en junio y los Juegos Panamericanos en julio, las marcas estarán activas meses antes haciendo anuncios relacionados a estos eventos deportivos”, dijo el gerente general de la consultora, Alberto Cabello.

¿Cuáles serán las categorías publicitarias que estarán más dinámicas en el segundo trimestre del año? Refirió que serán telefonía (celulares), lácteos, el sector automotor, el retail, entre otros.

“Esperamos que en el primer semestre la inversión publicitaria logre crecer en 1%, mientras en la segunda mitad del año se mantenga igual que el mismo periodo del año pasado”, anotó.

Es por ello, resaltó, que al cierre del año, versus el 2018, la inversión publicitaria lograría mantenerse flat( US$ 684 millones), tras registrar caídas dos años seguidos. Cabe señalar que el año pasado cayó en 6%, y en el 2017 en 9%.

“En el 2018, el panorama para la publicidad estuvo movido, y es que se vio afectado por la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados”, agregó.

- Tendencia



Cabello destacó que la publicidad en el canal digital sería la que más crecerá este 2019 con respecto al año pasado. Así, estimó que se eleve en 15%, llegando a mover más de S/ 140 millones. Y las tarifas publicitarias este año, versus el 2018, se mantendrían.

- Medios. El año pasado, versus el 2017, solo la inversión publicitaria en el canal digital y en el cable lograron crecer, en 11% y 4%, respectivamente.



- Vía pública. En el 2018 se desaceleró su caída en publicidad, ya que fue de 10%. En el 2017 cayó 26%.



- Detergentes. Será una de las categorías que se prevé esté dinámica en publicidad este año, debido a la adquisición de Intradevco por parte de Alicorp.



- Radio. Las entidades financieras y telecomunicaciones lideraron la publicidad en este medio en el 2018.