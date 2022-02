La filial mexicana de Kimberly-Clark Corp. que vendió desinfectante para manos fabricado con un tipo de alcohol grado industrial, sumamente tóxico, se declaró en quiebra culpando por su error a los problemas de suministro que surgieron al inicio de la pandemia.

4E Brands Northamerica, una subsidiaria de Kimberly-Clark de México SAB de CV, culpó de su caso del Capítulo 11 a un mal lote de producción que hizo con metanol al inicio del brote de COVID-19 en el 2020.

En medio de la escasez de desinfectantes para manos, 4E Brands buscó nuevos proveedores de alcohol etílico, un ingrediente aprobado por el Gobierno federal, según documentos judiciales presentados el martes en un tribunal federal en Laredo, Texas.

La compañía “obtuvo algunas de sus materias primas de proveedores oportunistas que, ya sea intencionalmente o por error, proporcionaron metanol en lugar de alcohol etílico”, dijo ante el tribunal David M. Dunn, director de reestructuración. La compañía ahora enfrenta múltiples demandas por lesiones personales y muerte por negligencia, señaló.

Los representantes de Kimberly-Clark y su compañía hermana en México no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios. Documentos regulatorios muestran que Kimberly-Clark tiene una participación de 47.9% en Kimberly-Clark de México, que no forma parte de la quiebra.

Problemas de suministro

En el 2020, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) reaccionó ante la escasez de desinfectantes para manos relajando temporalmente las restricciones a los fabricantes, señaló Dunn. 4E Brands aumentó la producción utilizando nuevos proveedores que vendieron a la compañía el tipo de alcohol equivocado, dijo en su presentación.

4E Brands “no sabía de la sustitución. Creía que se trataba de etanol, un ingrediente que se utiliza normalmente en la fabricación de desinfectante para manos”, dijo Dunn, refiriéndose a un tipo de alcohol más seguro.

En julio de 2020, los reguladores federales advirtieron que el desinfectante para manos 4E Brands contenía alcohol tóxico. La compañía vendió sus productos con varios nombres, incluidos Blumen Hand Sanitizer y Assured Hand Sanitizer. Pocas semanas después de la advertencia federal, la empresa retiró sus productos de los aparadores.

Desde entonces, 4E Brands ha cerrado sus operaciones porque la mayor parte de su inventario se consideró sin valor, según los documentos. Todo el desinfectante para manos retirado del mercado se almacena en depósitos en Estados Unidos. La compañía planea destruir el producto contaminado y vender un desinfectante para manos considerado seguro en México.

Los activos restantes de la empresa valen menos de unos US$ 50,000, según su petición de quiebra. La compañía debe tanto como US$ 50 millones. La declaración de Dunn que presenta los detalles de la petición no indica cuántos demandas por lesiones podría enfrentar la compañía.

El caso es 4E Brands Northamerica LLC, 22-50009, Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, Distrito Sur de Texas (Laredo)