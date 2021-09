Con los cambios en el consumo y el abrupto avance del e-commerce, producto de la crisis sanitaria del COVID-19, tener una propuesta digital -además del tradicional negocio físico- ya no es solo un tema de elección, sino una imperiosa necesidad.

Sin embargo, dar este salto o desarrollar un emprendimiento exclusivamente online no es sencillo y requiere de tiempo y de una planificación previa, además de un determinado presupuesto.

Pero ¿cuánta inversión requiere montar un negocio en línea? Carlos Barrenechea, gerente general de Media Lab, agencia de comunicación digital y publicidad, señala que las marcas pasan por estadios y dependerá en el que esta se encuentre.

Precisa que, hoy en día se puede generar un e-commerce en tecnologías “open source” (fuente abierta) donde no se tiene que pagar un licenciamiento, arrancado desde los US$ 3,000 y US$ 5,000 o apostar por otras tecnologías más robustas como Vtex u Oracle, que ofrecen una experiencia de comercio digital conectada, completa y unificada, yendo a proyectos de US$ 8,000, US$ 15,000 o hasta US$ 30,000 en la medida que se vayan nutriendo diferentes características de la plataforma.

“Las marcas, en un principio, tienen que empezar a conocer el modelo de digitación y de comercio electrónico y poco a poco ir invirtiendo, porque no solamente es crear la tienda, también tiene que haber una estrategia detrás que soporte el crecimiento en números (ventas), retorno y margen de utilidad”, enfatiza.

Sostiene que hoy en día, considerando que se han vencido muchos miedos de comprar en línea, es importante velar un poco más por la rentabilidad y no vender por vender, porque obviamente tener una página exclusivamente de comercio electrónico demanda de una mayor inversión y de un soporte para la continuidad del negocio.

“Hay marcas que, por la pandemia, tomaron una posición más cauta en invertir en proyectos y que no han logrado hacer esta migración, y que se están valiendo de las redes sociales, lo cual es válido en tanto no puedan sostener una propuesta más completa en el tiempo”, afirma.

Más emprendimientos digitales

Para Media Lab el ´boom’ del e-commerce tras la crisis sanitaria activó el negocio, debido a que se desarrollaron muchas tiendas virtuales y en la experiencia al usuario.

Barrenechea recuerda que en el 2019 habían alrededor de 65,800 negocios online y en el 2020 se multiplicaron por cuatro, llegando a los 263,000, entre los que migraron y los nativos digitales.

“Las transacciones en las categorías de moda, calzado, servicios de restauración, electrodomésticos, entre otros, crecieron de manera exponencial y los tickets promedio también, y somos testigos de ello porque manejamos la operación de Oster en Latinoamérica” comenta.

En tanto, para este 2021 estima que pueden expandirse en un 80% más, aproximadamente.

Considera que el crecimiento para los próximos dos años se va a sostener y no solo por la creación de nuevas tiendas, también por la maduración de muchas que quieren migrar a una tecnología más completa. “Nosotros, por ejemplo, tenemos aplicativos que permiten tener en todos los puntos los registros de compras del consumidor a fin de asesorarlos de mejor manera. Hay comercios electrónicos que no tienen integradas sus tiendas con su sistema de gestión, así que hay mucho camino para seguir digitalizando la industria”, asegura.

Sostiene que las marcas van a tener que trabajar en la experiencia de compra de sus consumidores, dentro de sus puntos físicos como en los puntos virtuales y aplicar el concepto de la omnicanalidad.

Media Lab –que trabaja con diversas marcas de Latinoamérica, enfocándose en la transformación digital y creando estrategias de comunicación y comercio electrónico – fue reconocida en la categoría “Partner Mejor Performance” de los premios Grand Prix, otorgado por Vtex, premiación que reconoce a las marcas más destacadas en ventas y conversiones durante los eventos de comercio electrónico a nivel nacional.

Para este año, la empresa proyecta seguir creciendo y llegar a los US$ 3.84 millones.