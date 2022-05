El año comenzó para Creditex de manera positiva. Sus resultados del primer trimestre han alcanzado en algunas líneas de negocio cifras de hasta tres dígitos. Si bien se comparan con el mismo periodo del 2021, cuando en el país atravesábamos la segunda ola, lo cierto es que la demanda se ha reactivado.

Por ello, se prepara para crecer en capacidad. José Ignacio Llosa, gerente general de Creditex, indicó a Gestión que en el 2021 tomaron la decisión de balancear la planta de Trujillo, ante los cuellos de botella que se generaban, por lo que han adquirido maquinaria que llegará en el último trimestre del año que les permitirá crecer la capacidad de fibra extra larga en un 22%. “Con ello le sacamos el máximo provecho a la nave actual. Otro aumento (en capacidad) implicaría construir una nave nueva, pero hablamos de una inversión bastante mayor y un proceso más largo”, dijo el ejecutivo.

Digitalización

Asimismo, la empresa está iniciando un proceso de digitalización en la planta de Trujillo, con el objetivo de elevar la eficiencia de la hilandería, y si esto encamina bien se podría replicar en Pisco. “Es un proyecto de dos años y ahora ya vamos seis meses. Probablemente coincida con un proyecto de modernización de maquinaria”, comenta Llosa, quien añade que van a priorizar la modernización antes que crecer en infraestructura.

Adicionalmente, tienen un proyecto interno de Industria 4.0. Con ello, a través de la inteligencia artificial y algoritmos les dicen qué hilado se requiere para cada una de las telas que se producen.

Estima que en 2023 podrían evaluar las otras plantas de hilandería para continuar con los planes de modernización y eventualmente tejeduría, si ven que este incremento que se viene dando en esta línea se sigue consolidando, dando oportunidad a mayor capacidad de producción en tejido plano.

Maximizarán producción pese a falta de mano de obra

El gerente general de Creditex, José Ignacio Llosa, refiere que han visto una recuperación interesante en pantalones, pero están viendo de qué manera pueden recuperar la capacidad de producción. Es que en el 2018 Creditex se hizo de la cartera de clientes y maquinaria de Universal Textil en pantalones, pero el tipo de producto que pedían desde Estados Unidos cambió, reduciéndose la demanda, y luego vino la pandemia.

“Eso nos obligó a dejar una de las plantas de confección. Hoy que se comienza a recuperar la demanda queremos retomar la capacidad de producción para hacer más prendas, maximizando la única planta de confección”, precisó.

No obstante, un punto en contra es no encontrar mano de obra experimentada en esa línea. “Hay una buena perspectiva para pantalones, pero en camisas aún no se ve que este primer semestre sea bueno, esperemos el segundo”, dijo.

CIFRAS Y DATOS

- Mercado. El 95% de las prendas que producen es para exportación.

- Marca. Con Mbo, que cumple 10 años en el mercado, evalúan tener otro local que podría ser a fines de este año o inicios del 2023.

- Cambios. La tienda de Larcomar ha sido mudada de posición en el mismo mall a una zona con mayor tráfico.