El valor de las fusiones y adquisiciones cayó un 50% en el primer semestre respecto al año anterior al nivel más bajo desde lo peor de la crisis de deuda en la eurozona debido a que la pandemia de coronavirus frenó abruptamente la actividad de transacciones.

Todas las regiones sufrieron un impacto económico del COVID-19, que arrasó los mercados en marzo y llevó a los países a introducir medidas de aislamiento. Esta situación ha hecho que las reuniones cara a cara, un factor vital de las fusiones y adquisiciones, sean casi imposibles.

En lo que va de año se han anunciado acuerdos por poco más de US$ 1 billón, lo que lo convierte en el primer semestre más lento desde el 2012, según datos compilados por Bloomberg.

La caída más acusada ha sido en el continente americano, donde el valor de las transacciones ha disminuido un 69% en el primer semestre. Si bien todas las grandes industrias han sufrido un impacto, al sector financiero le fue mejor que a la mayoría.

Recibió un impulso de la oferta de la corredora de seguros Aon Plc de US$ 30,000 millones por Willis Towers Watson Plc y la propuesta de adquisición de E-Trade Financial Corp por Morgan Stanley por US$ 13,000 millones.

Los tres principales asesores en acuerdos centrados en las Américas hasta el momento en el 2020 han sido Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., según muestran datos recabados por Bloomberg.

Los acuerdos que involucran objetivos en Europa, Oriente Medio y África cayeron un 32%. Las grandes transacciones que contribuyeron a evitar una caída más drástica incluyen la compra apalancada de la unidad de ascensores de Thyssenkrupp Agpor por parte de Advent International y Cinven por US$ 19,000 millones.

También ha habido una reciente ola de actividad en Oriente Medio, incluida la venta por parte de Abu Dhabi de una participación de US$ 10,100 millones en su red de gasoductos, la cual se clasifica como la mayor transacción de infraestructura del año. Goldman Sachs, JPMorgan y Rothschild & Co. fueron los asesores más activos en acuerdos de EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

A la región de Asia Pacífico le fue mejor, con una caída de los volúmenes totales de solo un 7%. La mayoría de los sectores experimentaron disminuciones menores que en otras partes del mundo. La industria de tecnología, medios y telecomunicaciones informó de un aumento del 13%, gracias al negocio digital del multimillonario indio Mukesh Ambani, que atrajo US$ 15,000 millones en inversiones de firmas como Facebook Inc. y KKR & Co.

Otra transacción histórica fue la venta de los negocios asiáticos de Tesco Plc al multimillonario tailandés Dhanin Chearavanont por más de US$ 10,000 millones. Los bancos más activos en acuerdos en la región fueron Morgan Stanley, HSBC Holdings Plc y JPMorgan.