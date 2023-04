Corporación Miyasato, anunció que la compañía entró en liquidación. La Junta General de Accionistas eligió a Estratega Consultores como el liquidador.

Cabe mencionar que, en el 2018, la empresa dedicada al procesamiento de vidrio, aluminio y otros materiales para la industria de la construcción y sector automotriz, consiguió una inyección de capital a través de un fondo de inversión privado administrado por MGi SAFI, con el objetivo de sanear el negocio y reducir el elevado endeudamiento de la empresa con la venta de inmuebles no operativos.

El plan estratégico de su recuperación se cumplió ‘a cabalidad’, sin embargo, factores externos impidieron sanear por completo la compañía, informaron.

LEA TAMBIÉN: Yamaha y los dos motores de su avance en mercado que sigue en retroceso

Su plan incluyó la oferta de productos, incrementando el margen bruto de 6.5% en el 2018 a 27.5% en el 2022; asimismo, se llevó al negocio de arquitectura de 8% a 65% de las ventas.

También, se logró reducir el gasto operativo anual de US$ 12.4 millones a US$ 4.1 millones. Miyasato también vendió inmuebles por valor de US$ 13.3 millones. Aun así, la situación de la compañía no se revirtió.

La drástica reducción en ventas y el deterioro en la calificación crediticia de la compañía , que trajo el recorte de líneas de crédito por parte de los bancos; el cierre de planta a causa de la pandemia; el enfriamiento de la economía; y más recientemente la clausura temporal de la planta por parte de la Municipalidad de Ate, llevaron al deterioro de la salud financiera de la empresa.

Miyasato, en el periodo comprendido entre 2018-2022, ejecutó cerca de US$ 27 millones en obras de arquitectura, entre las cuales se encuentran Torre del Parque II, Edificio Las Camelias, Hotel Iberostar, Centro Comercial Camino Real, y Torre de Control del Aeropuerto; y más recientemente hizo realidad proyectos como Camino Real 195 y Corriente Alterna.

Los actuales proyectos que venía atendiendo serán gestionados en adelante por el liquidador, así como también la liquidación de los 184 colaboradores activos.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.

LEA TAMBIÉN

Fabricantes de VES buscan ampliar mercados para exportación

Bolivianos compran soles ante escasez de dólares

Codelco dice accesos a sus minas en norte de Chile bloqueados por manifestación