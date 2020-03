Por Chris Bryant

¿El coronavirus es un impacto temporal o causará un daño duradero a la economía mundial? Esta pregunta determinará la gravedad de las medidas que las empresas están asumiendo para reducir costos y preservar el efectivo, y determinar la forma y efectividad de los rescates del gobierno.

La respuesta corta es: las compañías aún no lo saben, porque ninguna de ellas ha enfrentado una pandemia de esta magnitud anteriormente. Por lo tanto, sus primeras evaluaciones de la gravedad del problema han sido bastante distintas a las de sus pares; y se revisan continuamente, en su mayoría no para mejor.

La semana pasada, algunos fabricantes de automóviles aún parecían relativamente optimistas, al apuntar a la reapertura de los concesionarios en China y las señales de que las ventas están subiendo a medida que los nuevos casos de coronavirus disminuyen.

BMW AG considera que los avances en China servirían como modelo para lo que podría suceder en el resto del mundo a medida que los gobiernos implementan medidas draconianas para contener el virus.

Esto podría explicar por qué el gigante automotriz alemán todavía planea pagar a sus accionistas 1,650 millones de euros (US$ 1,800 millones) de dividendos. Volvo Cars está planeando un “retorno a la normalidad” después de Pascua.

Si bien el fabricante de aviones Airbus SE está descartando su dividendo y ha aumentado las líneas de crédito, está a punto de reanudar la producción parcial en sus instalaciones francesas y españolas esta semana y prevé signos de recuperación en el tráfico aéreo nacional chino.

Sin embargo, este mensaje algo tranquilizador ha sido rebatido por Carsten Spohr , director ejecutivo de Deutsche Lufthansa AG, quien advirtió que cuando termine el coronavirus “habrá una economía global más pequeña y eso equivale a aerolíneas más pequeñas”. La insinuación de su mensaje indica que el operador alemán debería comenzar a prepararse desde ya para ese menor nivel de demanda.

Tales puntos de vista divergentes reflejan en parte cómo los sectores de viajes y hotelería se verán más afectados por el virus que otras partes del mundo de la fabricación. Los clientes que necesitan un auto nuevo pueden retrasar su compra, pero no indefinidamente, ya que con el tiempo, su viejo vehículo se desgastará.

Por el contrario, los consumidores probablemente no tomarán dos vacaciones de verano el próximo año solo porque no pudieron vacacionar en esta ocasión. Hasta que el nuevo coronavirus esté completamente bajo control, posiblemente no reserven ningún viaje de placer al extranjero.

También es probable que algunos ejecutivos industriales (más allá de aquellos expuestos a viajes) estén subestimando la dificultad de contener el Covid-19, incluido su impacto en la demanda y las cadenas de suministro.

Mientras los estudiantes japoneses regresarán a clases en abril, los casos de virus en Hong Kong comenzaron a elevarse nuevamente. Si los gobiernos deben volver a imponer cuarentenas hasta que se encuentre una vacuna, lo que podría llevar más de un año, un repunte rápido podría ser ilusorio.

Incluso si las empresas pueden mantener sus propias fábricas en funcionamiento, el flujo de componentes y sistemas cruciales se vería interrumpido por nuevos brotes o contra-medidas.

Cuando China puso en cuarentena a una gran parte de su población, el resto de la economía mundial seguía extendiéndose. Pero a medida que Estados Unidos sigue a Europa al ordenar a muchos ciudadanos que se queden en sus casas, el impacto en el consumo y el empleo será severo. Se espera que el producto interno bruto de Alemania se contraiga hasta en un 5% este año, mientras que la tasa de desempleo de Estados Unidos se disparará.

Por supuesto, mucho dependerá del éxito de los gobiernos en canalizar dinero a ciudadanos y empresas vulnerables, y qué forma toma esa ayuda. Si las empresas tienen que hacer frente a meses de ingresos insignificantes, la propiedad del gobierno de grandes partes de la economía podría ser inevitable. Las empresas que piden más préstamos simplemente empeorarían los problemas de solvencia corporativa.

Debido a una incertidumbre tan aguda, las empresas deberían esperar lo mejor pero prepararse a lo peor.

