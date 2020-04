Entidades crediticias de todo el mundo han prometido más de US$ 31,000 millones en préstamos a las principales aerolíneas, que luchan por obtener financiamiento, al tiempo que la pandemia de coronavirus las obliga a dejar sus flotas en tierra.

Las empresas de Estados Unidos representan la mayor parte de los préstamos, con casi US$ 20,000 millones en total, según datos recopilados por Bloomberg. Para asegurar financiamiento, las aerolíneas han estado recurriendo a líneas de crédito existentes o han tomado nuevos préstamos.

La pandemia plantea un desafío sin precedentes para la aviación y el turismo, dado que gobiernos de todo el mundo han cerrado los aeropuertos para detener la propagación del virus.

Las aerolíneas han ido en estampida a pedir créditos a los gobiernos y bancos. Además de los préstamos a las aerolíneas estadounidenses, las europeas han recaudado 6,830 millones de euros (US$ 7,400 millones) desde el 9 de marzo, mientras que las empresas asiáticas han acumulado US$ 4,100 millones.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha advertido en repetidas ocasiones que la crisis sanitaria podría llevar a la bancarrota a la mitad de las aerolíneas del mundo y ha presionado a países como Francia y los Países Bajos para que preparen rescates estatales.

Air France-KLM, el mayor prestatario del sector, obtuvo préstamos por 4,000 millones de euros de seis bancos, y el Estado francés garantiza 90% de dicho monto. Además, la aerolínea recibió un préstamo de 3,000 millones de euros del gobierno, que es un accionista directo. La compañía había recurrido previamente a una línea de crédito existente de 1,100 millones de euros.

EasyJet Plc del Reino Unido también consiguió 600 millones de libras (US$ 744 millones) del fondo gubernamental Covid Corporate Finance , además de un préstamo bancario de aproximadamente 400 millones de libras. La aerolínea recurrió a un crédito renovable existente de US$ 500 millones.

En Asia, los prestatarios han recurrido a fondos de prestamistas nacionales. El Banco de Taiwán proporcionó NT$ 20,000 millones (US$ 666 millones) de préstamos directos a China Airlines Ltd. y Eva Airways Corp., mientras que Singapore Airlines Ltd. obtuvo un préstamo de S$ 4,000 millones (US$ 2,800 millones) de DBS Bank Ltd.

Mientras tanto, al menos US$ 5,000 millones en acuerdos aún están en proceso, incluidos préstamos para Emirates Airlines, ANA Holdings de Japón, e Iberia, la división española de IAG SA, que también es propietaria de British Airways.

A continuación se muestra una tabla de algunos de los mayores prestatarios del sector.