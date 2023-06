El Consorcio Camisea, operado por Pluspetrol, anunció la ejecución del Corredor Camisea GNL, con el que contribuirá a impulsar la masificación del gas al sur del Perú.

La propuesta incluye la instalación de cuatro estaciones de servicio de Gas Natural Licuado (GNL), en Cusco, Arequipa, Nazca y sur de Lima, que permitirán cubrir las principales rutas de transporte en el sur del país, y con una inversión del Consorcio Camisea de US$ 2.4 millones para la promoción de la incorporación de los primeros 120 camiones a GNL.

De acuerdo con Pablo Campana, Gerente de Grandes Clientes de Pluspetrol, la propuesta se ejecutará como parte de una alianza que el Consorcio Camisea tiene con la empresa Limagas Natural.

El proyecto se suma a otras iniciativas impulsadas por el Consorcio, entre ellas, el Bono Camisea GNV, un monto no reembolsable de hasta US$ 15 mil otorgados a transportistas para la adquisición de nuevos camiones o buses a GNV, y el programa de cambio de motores que consiste en financiamiento sin interés de US$ 45,000.

GNV en Cusco

El ejecutivo de Pluspetrol también se refirió a los esfuerzos que se vienen impulsando para la masificación del gas natural en el Cusco, región en la que se ubica el yacimiento de gas de Camisea.

Recordó que, en trabajo conjunto con la gobernación de Cusco y en alianza con Limagas, se han instalado dos estaciones (una en San Sebastián y otra en San Jerónimo) de Gas Natural Vehicular (GNV), y una tercera por inaugurarse en Quillabamba.

Asimismo, mencionó que debido a la gran acogida y éxito que ha tenido este proyecto, se está evaluando la factibilidad de ampliar el alcance con una nueva estación de servicio, para satisfacer la demanda creciente, que ha superado todas las expectativas, y que ya cuenta con más de 3,000 vehículos a GNV, y un consumo de gas natural de aproximadamente en 12,000 m3 por día, cifra mayor al promedio nacional por estación.