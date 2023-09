El conglomerado minorista colombiano Grupo Éxito invertirá alrededor de US$ 250 millones entre este y el próximo año, principalmente enfocados en la apertura de nuevas tiendas en diferentes formatos, así como en centros comerciales y en tecnología, dijo el miércoles el presidente de la firma.

Éxito incursionó a finales de agosto a la bolsa de Nueva York a través de American Depositary Shares (ADRs), sumándose a la negociación de las acciones en las plazas de Brasil y Colombia.

“Este año vamos a invertir aproximadamente US$ 125 millones, de esos, US$ 100 millones en Colombia, US$ 20 millones aproximadamente en Uruguay y 5 millones en Argentina”, dijo a periodistas el presidente de Éxito, Carlos Mario Giraldo .

El plan de inversiones incluye la expansión con nuevos almacenes surtimayoristas e hipermercados, mientras que ingresará de la mano de la aplicación de entregas Rappi a ciudades intermedias con el formato Turbo, una atención en menos de 10 minutos.

“Adicionalmente hay una inversión muy importante en el negocio de centros comerciales”, afirmó Giraldo . “Eso significa que para el año entrante en principio deberíamos tener una inversión parecida en dólares a la de este año”.

La inscripción de las acciones de Éxito en los mercados internacionales se produjo luego de que GPA escindió alrededor del 83% de su participación en Éxito mediante una reducción de capital, lo que llevó al grupo colombiano a elevar el flotante de las acciones en circulación a un 53%, desde un nivel de 3.4% antes de la operación.

“Uno de los grandes objetivos de mediano y largo plazo de este movimiento es que el mercado le dé la justa valoración a la compañía, para eso el paso más importante es lograr que inversionistas extranjeros tomen posiciones en las acciones de Éxito”, dijo Giraldo .

“El hecho de que el inversionista pueda recurrir a tres bolsas (...) es fundamental”, concluyó.

La utilidad neta de Éxito se contrajo un 69.3% en el primer semestre a 38,934 millones de pesos (US$ 9.97 millones), frente al mismo periodo del año pasado, afectada por las tasas de interés altas y la inflación.

