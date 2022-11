Ha sido un 2022 brutal para las acciones de empresas minoristas. Y las ventas del cuarto trimestre, tradicionalmente la época más fuerte del año, pueden no ser una salvación esta vez, ya que más tiendas y cadenas advierten que la frugalidad de los compradores reducirá sus resultados.

Algunos operadores están apostando claramente en contra del sector o cubriendo su exposición a pérdidas aún mayores.

El volumen de negociación en opciones de venta bajistas para el sector de consumo discrecional se disparó recientemente y ahora el volumen de ventas se encuentra en niveles similares a los de la liquidación pandémica de marzo del 2020. Se observó un escepticismo similar en mayo cuando una gran cantidad de minoristas redujeron sus previsiones anuales de ganancias.

La caída de las acciones de empresas minoristas refleja la magnitud del impacto de la inflación, la creciente incertidumbre económica y el aumento de las tasas de interés sobre los planes de gastos para las festividades.

“El consumidor buscará ofertas y eso terminará probablemente presionando los márgenes”, dijo Mark Stoeckle , director ejecutivo de Adams Funds. “Entonces, si cree eso, ¿por qué sería dueño de estas acciones en este momento?”

Durante el tercer trimestre, el Adams Diversified Equity Fund de la empresa, que tiene alrededor de US$ 2,000 millones en activos bajo administración, vendió sus participaciones en Target y Walmart Inc. a favor de acciones de consumo más defensivas, como empresas de bebidas y Tractor Supply Co., que vende alimentos para animales y equipos agrícolas.

Y claramente hay más escépticos en el mercado. Las acciones en préstamo para miembros de índice S&P 500 Consumer Discretionary, un indicio del posicionamiento corto frente al grupo, registran un aumento promedio del 3.7% desde el 2.7% de principios de año, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Los últimos meses del año son más cruciales que nunca para los minoristas, ya que el índice S&P 500 Retailing ha perdido más del 30% en 2022. La inflación vertiginosa está obligando a los compradores a pagar más por lo esencial, y eso ha dejado a las tiendas con un exceso de productos, lo que hace que los minoristas reduzcan los precios a expensas de las ganancias.

Las ventas minoristas de Estados Unidos registraron en octubre el mayor aumento en ocho meses, según datos del Departamento de Comercio publicados la semana pasada. Pero las ventas en los grandes almacenes cayeron y otras categorías discrecionales clave como la electrónica y los artículos deportivos disminuyeron.

De cara al futuro, Goldman Sachs encuestó a 1,000 consumidores de Estados Unidos y descubrió que casi la mitad planea gastar menos en esta temporada de fiestas de fin de año que en el año previo.

Una cosa es segura: será un viaje lleno de baches para los inversionistas en acciones de empresas minoristas. Del 2011 al 2021, el stock promedio en la canasta de empresas de consumo de Goldman registró una variación del 2.9%, en ambas direcciones, desde la jornada previa al Día de Acción de Gracias hasta el día siguiente al Cyber Monday, mientras que el SPDR S&P 500 Trust (ticker SPY) normalmente fluctuó un 1.3%.