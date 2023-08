La empresa matriz de Coach, Tapestry, comprará a la propietaria de Michael Kors, Capri Holdings, en una operación valorada en US$ 8,500 millones, con lo que se creará un gigante de la moda estadounidense que competirá con sus rivales europeos por una mayor participación en el mercado mundial del lujo.

Las empresas de lujo estadounidenses han ido siempre a la zaga de sus pares europeas en escala, lo que ha limitado su capacidad para competir mejor. LVMH, que cotiza en bolsa, posee 75 marcas, entre ellas la joyería estadounidense Tiffany y las firmas de moda Louis Vuitton y Dior.

El acuerdo del jueves también reunirá bajo un mismo techo las marcas de lujo más asequibles de Tapestry, Kate Spade y Stuart Weitzman, y las de Capri, Jimmy Choo y Versace.

“La escala parece ser cada vez más importante en el sector del lujo, por los recursos que los grandes conglomerados pueden dedicar al crecimiento de sus marcas más pequeñas”, afirmó Jelena Sokolova, analista de Morningstar.

La empresa combinada generó más de US$ 12,000 millones en ventas anuales globales en el ejercicio fiscal anterior, según Tapestry. La cifra palidece frente a los US$ 87,000 millones de LVMH el año pasado y los US$ 23,000 millones del otro rival europeo, Kering.

Tapestry pagará a los accionistas de Capri 57 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de casi el 65%. El valor en acciones de la operación asciende a US$ 6,690 millones, según cálculos de Reuters.

La operación ayudará a Capri a reactivar su marca Michael Kors bajo una “mejor gestión” en Tapestry, tras las débiles ventas de los últimos trimestres, según los analistas.

Ambas empresas han crecido a través de adquisiciones.

En 2017, Tapestry -entonces conocida como Coach- compró al fabricante de bolsos Kate Spade por US$ 2,400 millones. Ese mismo año, Capri, antes conocida como Michael Kors, adquirió al fabricante de zapatos británico Jimmy Choo por US$ 1,200 millones. Un año después, Capri compró Versace por US$ 2,200 millones

“Estamos ampliando y diversificando nuestra base de clientes (...) lo que profundiza nuestro acceso a los consumidores y áreas del mercado de lujo”, dijo Joanne Crevoiserat, presidenta ejecutiva de Tapestry, en una conferencia telefónica.

Fuente: Reuters

