Hace unos días Apple se convirtió en la primera compañía en alcanzar una capitalización en el mercado de US$ 3 billones, un hito teniendo en cuenta situaciones críticas como el impacto de la pandemia por el covid-19 y la escasez mundial de semiconductores, que tuvo una repercusión negativa en la industria tecnológica.

No obstante, la empresa fundada por Steve Jobs es ahora la compañía más valiosa del mundo, con un gran apetito por parte de los inversionistas. Las acciones de Apple, ahora en cabeza de Tim Cook, subieron a US$182.2 en la Bolsa de Nueva York en el primer día de operaciones de 2022, marcando un nuevo récord.

¿Cómo llegó Apple, entonces, a este valor de capitalización bursátil? La respuesta está en sus históricos lanzamientos a lo largo de los años desde su fundación en el año 1976. La Apple I y la Apple II, fueron dos de los primeros computadores unipersonales que precedieron el éxito de la Macintosh, que fue presentada en 1984.

Aún así, fue hasta 2001 que se lanzó al mercado uno de los productos más revolucionarios en la industria tecnológica: el iPod. Este artefacto de reproductor de música vendió más de 400 millones de unidades durante sus primeros 15 años en venta. Es uno de los productos más conocidos en la cultura pop, tras cinco modelos como el Classic, que comenzó con una capacidad de 10 GB, el Mini, el Nano, el Shuffle, hasta llegar al Touch, del cual su séptima generación salió en 2019, y cuenta con una capacidad de hasta 256 GB.

Posteriormente, en 2006 Apple salió con una línea de computadores portátiles, que la llamó Macbook con el fin de reemplazar a el iBook y al Powebook, otras versiones portátiles de la compañía. En el tercer cuarto de 2021, Apple vendió un récord de 6.5 millones de unidades para un periodo de cuatro meses, según la firma Strategy Analytics.

Este producto cuenta con varias versiones, como el Macbook Air y el Macbook Pro, que además han tenido varias generaciones a lo largo de los años. El año pasado la compañía salió con una nueva línea de Macbook Pro, de 14 y 16 pulgadas, con chips M1 Pro y M1 Max, entre los más sofisticados del mercado.

Un año después, en 2007, Apple presentó el iPhone, uno de los productos más vendidos de la historia. Según la consultora Newzoo, para 2017 se habían vendido más de 1,160 millones de estos productos.

Hasta el momento se han lanzado 16 generaciones de iPhone, con decenas de modelos más. Entre ellos destaca el iPhone 5, lanzado en 2012, pues hasta 2017 había vendido más de 70 millones de unidades.

También resalta el iPhone X, lanzado en 2017 como el décimo modelo del celular, con el cual estrenaron un diseño nuevo, pues removieron el botón del home y la identificación por huella dactilar e incorporaron la tecnología Face ID para las confirmaciones de identidad.

Cada vez más el iPhone ha renovado su gama, con nuevas características, como mejoras en la cámara, en el tamaño, en el sistema operativo, entre otras. La última generación que ha salido es la línea del iPhone 13, que cuenta con modelos Mini, Pro y Pro Max. Este, por primera vez en la historia del iPhone, cuenta con un espacio de almacenamiento de esta 1 TB.

Desde entonces, diversos productos han apoyado el avance de Apple en el mercado tales como el iPad, que fue lanzado por primera vez en 2010, el cual buscaba ser un punto medio entre un celular y un computador. El producto cuenta ya con más de una decena de modelos y sigue siendo una de las tablets favoritas en el mercado.

También resaltan productos como el Apple Watch, un reloj inteligente, que pretende facilitarle tareas al usuario desde una pequeña pantalla en la muñeca, los AirPods, una línea de audífonos que funcionan por medio de Bluetooth y que no necesitan cable, el Apple TV, una consola multimedia para ver televisión.

Según expertos consultados por Reuters, Apple mantendrá su fortaleza mercantil durante 2022 a medida que se lanzan más productos y más clientes los adquieren.

El camino de capitalización de mercado de US$ 2 billones a US$ 3 billones tardó solo 16 meses. La pregunta ahora es: ¿Cuánto tardará para alcanzar un valor de US$ 4 billones?

