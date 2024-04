El presidente de la empresa, Máximo Pacheco, espera “algunas conclusiones” este año de los equipos que negocian una asociación operativa entre su mina Andina y Los Bronces de Anglo American Plc, dijo el lunes en una entrevista. Codelco ya tiene una participación indirecta en Los Bronces, comparte la propiedad de la mina El Abra con Freeport-McMoRan Inc. y está negociando con posibles socios de litio.

“Los nuevos proyectos y las nuevas alianzas son parte de la esencia de lo que hacemos en Codelco”, dijo Pacheco a Bloomberg desde Santiago, ciudad sede de uno de los eventos de la industria del cobre más grandes del mundo: la Cesco Week y la Conferencia Mundial del Cobre de CRU.

Si bien no hay discusión sobre una propiedad privada de Codelco o de sus principales minas, lo que requeriría la aprobación del Congreso, la compañía viene buscando asociaciones para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la eficiencia operativa.

Las empresas mineras de todo el mundo están forjando asociaciones para reducir los costos y aumentar la producción a medida que las minas y los proyectos se vuelven más complicados y costosos en un momento de persistentes interrupciones en las cadenas de suministro, inflación y fuertes permisos. Para Codelco, los acuerdos para sacar más provecho de las operaciones existentes o compartir riesgos e inversiones serían de particular atractivo dado que su producción está en los niveles más bajos en un cuarto de siglo, poniendo en peligro su estatus como proveedor número uno del mundo.

Una posible colaboración operativa en Andina-Los Bronces se centraría en extraer mineral rico que se encuentra entre las dos minas, así como en compartir plantas de procesamiento.

“Tenemos enormes oportunidades que podemos desarrollar conjuntamente”, afirmó Pacheco.

Anglo, con sede en Londres, declinó hacer comentarios sobre las conversaciones.

La difícil situación de Codelco es un punto central en la Cesco Week, dada la preocupación de que pueda no haber suficiente suministro de metal para cableado para satisfacer las necesidades de la transición energética. Los futuros del cobre en la Bolsa de Metales de Londres han subido este año a máximos de 22 meses en medio de señales de tensión en la oferta y de mejora de la actividad fabril desde Estados Unidos hasta China.

Gran parte de los problemas de la empresa estatal se deben a retrasos y explosiones presupuestarias en cuatro proyectos gigantes, que según la empresa son esenciales para revertir la caída de su producción. Pacheco atribuyó los problemas de la empresa con sus proyectos a la postergación de las inversiones que llevó a que la dirección anterior optara por desarrollar los cuatro proyectos simultáneamente, un acto de malabarismo que, según dijo, “no era una buena idea”.

El nuevo director ejecutivo, Rubén Alvarado, ha reorganizado la gestión en un intento por poner en marcha proyectos tardíos y que superan el presupuesto, y la empresa pretende volver a los niveles previos a la pandemia de alrededor de 1.7 millones de toneladas para finales de la década. Aun así, la gerencia está revisando los presupuestos y cronogramas de un proyecto en la mina El Teniente, citando condiciones geomecánicas, el efecto de los glaciares y subestimaciones de costos.

Pacheco insiste en que Codelco está saliendo adelante a pesar de señalar una caída en la producción en el primer trimestre. Anteriormente este mes, dijo a los legisladores que la producción fue de “casi 300,000 toneladas” en los primeros tres meses de este año, o el 99% de una meta interna. Pero eso estaría muy por debajo de lo que la empresa informó para el mismo período del año anterior, que fue de 326,000 toneladas de sus minas de total propiedad, y un total de 352,000 toneladas.

Pacheco indicó que la caída en la producción del primer trimestre fue el resultado de menores leyes, que se habían anticipado como parte del plan de producción de la compañía.

Para alcanzar su rango guía de producción anual de 1,325 millones de toneladas a 1.39 millones de toneladas, Codelco apuesta por intensificar esos proyectos de bajo rendimiento en los próximos trimestres. La producción podría caer precipitadamente si no se ejecuta el ambicioso proyecto, que incluye un desembolso de entre US$ 4,000 millones y US$ 5,000 millones solo este año.

Según el acuerdo actual con el Gobierno de Chile, Codelco puede reinvertir el 30% de sus ganancias anuales y el resto del financiamiento debe provenir de la emisión de bonos. La compañía vendió US$ 3,400 millones en bonos el año pasado y US$ 1,500 millones en lo que va del año, según datos compilados por Bloomberg. Que vuelva o no al mercado de deuda este año “dependerá mucho del precio del cobre y de la producción y las tasas de interés”, dijo Pacheco.

El Gobierno no tiene planes de introducir nuevos mecanismos de financiamiento para Codelco, dado que la retención de ganancias del 30% solo ha estado vigente durante dos años y sus perspectivas están mejorando, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a fines del mes pasado. Dijo que cualquier decisión adicional dependería de los nuevos proyectos que desarrolle la empresa.

Esos posibles proyectos valen “decenas de miles de millones” de dólares, dijo Pacheco de Codelco.

Según Bloomberg Intelligence, Codelco fracasará en su intento de aumentar la producción este año y renunciará a su papel de proveedor número uno del mundo del BHP Group. Aun así, Codelco debería recuperar el primer puesto en los próximos años.

“El mercado sigue creyendo en nosotros como empresa porque la promesa que hicimos fue que vamos a construir la Codelco de los próximos 50 años, y lo estamos haciendo con cierto retraso”, dijo Pacheco.