Gonzalo Chávez, gerente de proyectos en BCG, explicó a Gestión que, si bien el 30% de empresas en el territorio nacional usan IA en sus procesos, cabe la posibilidad que este número avance progresivamente a 50% en cinco años, tomando en cuenta que 90% de organizaciones han mostrado interés por invertir en tecnología a partir del 2025. A nivel global, la inversión prevista en IA asciende a US$ 500 millones en 2024.

A la fecha, son las firmas del sector retail y finanzas las que están usando activamente soluciones de IA generativa, subrayó el experto. Este es una rama de la IA abocada a crear contenido como texto, imágenes, música, audio y vídeos. En el caso de retail se emplea para ofrecer el servicio de asistente virtual de ventas, mientras que en banca se utiliza para comunicarse con los clientes, ayudando a procesar datos.

Para el experto en inversiones en tecnología, no son los únicos rubros con potencial para desplegar IA generativa en los próximos años, a estas se añade el sector educativo, manufactura y minería. “BCG estima que el mercado potencial hacia 2027 es de US$ 100,000 millones, que es cinco veces de lo que es hoy, que asciende a US$ 20,000 millones. En caso puntual de Perú es un monto que aún no ha sido proyectado”, dijo.

¿Oportunidades laborales?

Para que sea posible la IA, hay diferentes actores claves que permiten su funcionamiento. Primero, están las empresas que proveen modelos complejos, que permiten que funcione la IA, como Open IA; luego los que diseñan chips, que almacena y procesa los datos como Nvidia; posteriormente, los que crean software para trabajar con IA como Amazon Web Service o Google Cloud y finalmente, los agregadores de datos, que idean software para recopilar y organizar datos de múltiples fuentes.

En opinión del experto, a nivel de generación de modelo, manufactura de chip y servicios de computación, Perú no es un competidor clave, ya que necesita de profesionales especializados en estas materias, de la que adolece. En cambio, hay empresas peruanas que están comenzando a entrar en el diseño de aplicaciones específicas para necesidades locales y como agregadores de datos.

“Todavía es una industria naciente, que va a empezar a crecer conforme avance el uso de la IA a nivel corporativo. Muchas de estas empresas son startups o emprendimientos que están en una etapa inicial”, apuntó.

LEA TAMBIÉN Inteligencia artificial: las 9 formas en que ayuda a combatir el cambio climático

Claves

El uso de IA puede incrementar el PBI global en 10% en 10 años, según proyecciones de JP Morgan.

Para BCG, en tres años la inversión en IA será cuatro veces mayor en instituciones financieras y tres veces más en consumo.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.