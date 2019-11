Si bien es cierto que hoy en día se habla de una mayor visualización de temas de ciberseguridad en el país, muchas veces se relaciona esta preocupación con la inversión que pueda hacer una empresa.

Sin embargo, muchas veces las compañias se enfocan en comprar tecnología y dejan de lado las políticas y planes para gestionar la seguridad de la información.

Según el último reporte de seguridad en Latinoamérica elaborado por Eset, el 99% de las empresas de la región posee algún control basado en tecnología, mientras que 2 de cada 5 no cuentan con ningún tipo de políticas de seguridad.

En el caso del Perú, solo un 8% de compañías clasifican la información de la organización y 17% de estas tiene un plan de continuidad para el negocio.

Gestión de seguridad

Contar con tecnologías de protección es vital, pero estas deben complementarse con una adecuada gestión de riesgos cibernéticos.

“Se debe pensar no solamente en temas técnicos, sino también en la cultura de seguridad de la empresa. Donde hay más vulnerabilidad es en el uso de los correos o páginas que no son confiables por parte de los trabajadores. Cerca del 30% de las personas no son capaces de distinguir si una url es real o no”, señala Miguel Ángel Guerrero, gerente general de Sonda Perú.

Por lo general, las compañías se centran en la seguridad de los equipos administrativos, ya que son los que contienen la información o secretos valiosos de la organización. Sin embargo, no toman en cuenta que los ordenadores de los empleados también son puntos vulnerables a un ciberataque.

"Se puede invertir mucho en tecnología y seguridad, pero las vulnerabilidades también se dan en los accesos permitidos a los empleados, clientes o proveedores", agrega.

Medidas de seguridad

Según el reporte elaborado por Eset, solo un 50% de las compañías latinoamericanas encuestadas cumple con medidas básicas de protección.

En el caso peruano, el 84% de empresas implementan el antivirus, 70% un firewall y 59% un backup.

El rubro financiero es el que más emplea medidas de seguridad, seguido por el de telecomunicaciones y el de tecnología. El sector salud se encuentra al final de la lista.

“Cisco Systems posee miles de ethycal hackers que analizan al día cerca de 20,000 millones de accesos maliciosos, de los cuales aproximadamente 1,500 millones son al sector financiero”, señala Guerrero.