China Evergrande Group dijo el viernes que organizará paquetes de activos que pueden incluir acciones en sus dos unidades que cotizan en el extranjero como un incentivo para la reestructuración de la deuda.

Las unidades son Evergrande Property Services Group Ltd y el fabricante de vehículos eléctricos China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.

Evergrande dijo en una actualización de su propuesta preliminar de reestructuración en el extranjero que espera que el trabajo de diligencia debida sobre el grupo se complete en un futuro próximo, y que su objetivo era lograr nuevos avances y anunciar un plan específico de reestructuración en el extranjero este año.

El promotor inmobiliario tiene una deuda de US$ 22,700 millones en el mercado internacional, incluyendo préstamos y bonos privados, que se considera en situación de impago tras no cumplir con sus obligaciones a finales del año pasado.

El promotor inició las conversaciones con los acreedores extranjeros sobre la propuesta de reestructuración a principios de este año, después de que los asesores de un grupo de tenedores de bonos extranjeros le exigieran más transparencia.

Evergrande dijo el viernes que el proceso de diligencia debida sigue en curso, dado el tamaño y la complejidad del grupo y la “dinámica en la que se encuentra”.

Prevé que la empresa tardará un tiempo relativamente largo en restablecer el orden de las operaciones y el valor de los activos para todas las partes interesadas, debido a los mercados inmobiliarios de China y al carácter global de los activos y pasivos de la empresa.