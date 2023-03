El 2022 fue un año complejo desde todo punto de vista, no solo en términos internacionales, sino también en términos políticos locales. Ha sido una gran demostración de la resiliencia de nuestra economía, cerramos bien el año pasado y estamos empezando bien el 2023. Sin embargo, las protestas generaron un periodo en que se complicó un poco la distribución del producto, más que la venta en sí.

¿Siguieron lidiando con problemas de stock?

La escasez de semiconductores ha seguido siendo critica pese a que esperábamos que no sea así. Significó para nosotros una limitación importante en producto, más o menos unas 2,500 unidades de livianos y unas 500 unidades de pesados (que no llegaron).

En SUV, hemos logrado presencia en el mercado de manera importante. Hoy el 31% de nuestras ventas son SUV cuando hace cuatro años eran prácticamente nulas. Se podría decir que Chevrolet está más en productos masivos, pero estamos buscando tener presencia en todos los segmentos, empezando con las SUV.

¿Cómo ha iniciado el 2023 en abastecimiento?

El suministro este año va a ser mucho más completo que los años anteriores. Este primer trimestre algunas marcas aún están regularizándose. Nosotros también, pero ya a partir de finales de marzo creo que vamos a tener suministro completo. En la N400, que es un vehículo comercial (de Chevrolet), desde finales de marzo vamos a duplicar la capacidad de los buques para tener más producto y poder colocar en el mercado este vehículo que es muy orientado a los emprendedores. Y en pick ups, le pusimos mucho foco a flotas y hemos crecido 40% el año pasado. La mezcla de SUV y pick ups ya representa el 40% de nuestra venta.

Proyecciones

Así, ¿cuál es la meta para el 2023?

Queremos consolidar el tercer lugar. El mercado no es sencillo, pero tenemos una gama de productos bastante sólida. Contaremos con dos lanzamientos importantes este año en pick up con lo cual vamos a complementar la gama y crecer muy fuerte en ese segmento que es de los más importantes del país junto con SUV.

En volumen, ¿apuntan a cierto crecimiento de ventas?

Hay una cantidad de unidades que se quedaron por vender debido a la falta de semiconductores, creemos que vamos a crecer entre 5% y 10% en volumen, y definitivamente en market share. Buscamos alcanzar el 9% del mercado total (en conjunto, con Chevrolet e Isuzu) y así consolidar el tercer lugar o arañar el segundo lugar. El apoyo importante viene por camiones. Con nuestra marca Isuzu lideramos el segmento hace algunos años, hemos logrado más de 2,000 unidades, con 16% de participación de mercado en camiones y tractos. Con suministro hubiéramos hecho mucho más.

Red comercial

¿Cuál es la situación de los concesionarios de locales en Perú?

Tenemos más de 48 puntos para contactar a los clientes, entre showrooms, talleres, locales de repuestos, etc.

¿Cuál será la expansión el 2023?

El año pasado hemos crecido en cuatro puntos con una inversión que bordea los US$ 5 millones y este año entre talleres de bajo costo, tiendas de repuestos y nuevos dealers, son 14 sedes adicionales, con una inversión que suma, más o menos, los US$ 6 millones.

Así, ¿a cuantos locales llegaran?

Hoy estamos con 48 sedes y con las 14 nos vamos a más de 60, son talleres, locales de repuestos, showrooms, una serie de puntos de contacto con el consumidor.

¿Y cómo se mueve el canal virtual?

Dentro del acercamiento que tenemos con el consumidor hemos implementado dos estrategias. Una nueva y otra que la hemos vuelto a incluir este año. La primera es la comunicación por WhatsApp, trabajado por cada uno de los dealers; y lo otro es que estamos lanzando nuevamente el Live Store, que cuenta con un equipo preparado, con cámaras, para poder mostrar al consumidor el producto en el nivel de detalle que necesita para después pasar ya al dealer y terminar de cerrar su venta, o que el test drive sea enviado a su domicilio. Vamos a continuar con el empuje del contacto digital porque es algo que va a seguir creciendo y nuestros dealers están preparados para ellos.

Electromovilidad

En la apuesta por nuevas tecnologías, ¿GM sigue avanzando hacia la electromovilidad en Perú?

Tenemos más de 30 lanzamientos para el 2025 a nivel mundial y el Perú no es ajeno a ello. Lo más importante es entender si el Perú está preparado ya para vehículos eléctricos, pues estamos deseosos de traer esta gama. Pero primero queremos ver si es que el país está preparado. No queremos clientes que no tengan donde cargar su vehículo o no tengan buena atención.

Con la proyección del Gobierno y los comentarios de la nueva Ley de Electromovilidad, es muy probable que para el 2025 ya tengamos una gama interesante de vehículos eléctricos.

Vehículos pesados

En particular, ¿Cuál es la proyección para Isuzu?

Isuzu es una línea de vehículos orientada a servicios de distribución en ciudades y es algo que va a seguir creciendo. Hay muchos emprendedores para los que el camión es una fuente importante de trabajo. Somos líderes en el segmento de camiones y tractocamiones y este año esperamos superar nuevamente las 2,000 unidades.

¿Cuál es la estrategia?

Está orientada al cliente y vamos con un plan de talleres express. En el 2023 vamos a instalar cinco de estos para poder estar más cerca del consumidor. Lo otro es el taller móvil, porque este vehículo se desplaza en los sitios más recónditos del país, entonces ya tenemos un programa piloto que desarrollamos el año pasado, con un taller móvil en el sur, y este año vamos a implementar uno en el norte y uno en el centro. Además, el 2023 también tendremos cuatro nuevos distribuidores de repuestos.