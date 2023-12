Tras siete años de permanecer paralizada, la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic (Chavimochic III), en La Libertad, está camino a reactivarse. La modalidad que permitiría el reinicio de las actividades sería Gobierno a Gobierno (G2G) y dos países presentaron hoy sus planteamientos económicos.

Jhon Cabrera, gerente general del Proyecto Especial Chavimochic, informó que han recibido formalmente las propuesta técnicas y económicas de Países Bajos y Canadá, como parte del proceso para elegir al Estado que se encargará de la culminación de la presa Palo Redondo, bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G). El Estado seleccionado también implementará la tercera línea del sifón Virú, conformado por tres ductos.

Las propuestas de ambos países han sido admitidas por el Comité Evaluador, integrado por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). “Le corresponde a este comité revisar ambas propuestas, así como la experiencia de ambos países en el desarrollo de obras hidráulicas, que están respaldándose con sus mejores empresas”, detalló a Gestión.

Así, a más tardar, se elegiría al Estado encargado del 30% de obra faltante en la presa Palo Redondo, así como de la totalidad de la tercera línea del sifón Virú, en la segunda semana de enero. “Tomando en cuenta la complejidad de la obra, probablemente entre la primera y segunda semana de enero se tendrá la declaratoria del ganador”, anotó.

La expectativa apunta a que las obras sean terminadas en dos años, debido a que ambas naciones son potencias en obras de ingeniería hidráulica.

“En 2026, ambas obras estarán concluidas”, proyectó. En relación al costo que demandarán, el gerente de Chavimochic recordó que en 2016 -año en que se paralizaron las obras- el presupuesto previsto para los trabajos restantes de Palo Redondo ascendía a US$ 124 millones; y de la tercera línea del sifón Virú, a US$ 42 millones.

“Claramente, a la fecha, por una actualización de precios, habrá un incremento. Adicionalmente a la obra, habrá una gestión de proyectos -como parte del acuerdo G2G- a cargo de una PMO, que añadirá otro costo. Podría estar alrededor de los US$ 300 millones. Más adelante se estará indicando el monto real”, aclaró.

Canal madre con nuevo trazo

En la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic, otro componente clave es el canal madre. En junio último, el Gobierno Regional de La Libertad suscribió un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del cual este último se encarga de la presa Palo Redondo y de la tercera línea del sifón Virú. Por su parte, la entidad regional y ProInversión se harían cargo de desarrollar el nuevo proceso para licitar, vía Asociación Público Privado (APP), la construcción del “canal madre” y el mantenimiento de la tercera etapa, en su totalidad.

Como parte de este último proceso, el Proyecto Especial Chavimochic ha desarrollado un nuevo trazo para el canal con menos interferencia para evitar retrasos en su desarrollo.

“En las siguientes semanas se comunicará tanto a ProInversión como al Midagri este nuevo trazo. A lo que apuntamos es que la ejecución del canal tenga una mayor predictibilidad en plazos. El nuevo trazo es más seguro ya que evita problemas de interferencias y de saneamiento físico legal que han generado problemas gravitantes cuando se suscribió el primer acuerdo APP”, declaró Cabrera.

El Proyecto Especial Chavimochic explicó que el concurso de APP para el referido canal se irá estructurando, mientras se va culminando la presa Palo Redondo y la tercera línea del sifón Virú. Por la mayor longitud de túneles para evitar el saneamiento de terrenos en el nuevo trazo, reconoció que habrá un incremento de costos en su construcción.

“También permite que la conducción (de agua) sea más segura. Recordemos que en la primera y segunda etapa contamos con muchos tramos de canal que atraviesan quebradas y que en época de lluvias se ven afectadas en mediana y gran magnitud, pero yendo en túneles evitamos daños”, destacó.

En 2015, cuando se aprobó el proyecto, el costo estimado del tramo principal era de US$ 241 millones. A esa propuesta, se añadió un kilómetro y medio adicional por US$ 5.6 millones.

“Estamos hablando de un costo de US$ 247 millones. Con la actualización de precios, llegaría a los US$ 300 millones. Con el nuevo trazo estamos estimando un costo similar o un incremento mínimo. No va ser demasiado costoso, por el contrario va ser más beneficioso porque va a permitir que cueste menos por saneamiento; fechas ciertas y menor cantidad de daños”, puntualizó.

