El director ejecutivo de Walt Disney Co., Bob Chapek, dijo que cree que ha habido cambios fundamentales en la actitud de las personas hacia la experiencia de ver películas, tendencias que probablemente continuarán después de que pase la pandemia mundial.

“El consumidor probablemente está más impaciente que nunca, particularmente debido a que ahora se han dado el lujo de acceder durante todo un año a títulos en casa casi cuando quieren”, dijo Chapek el lunes en una conferencia de medios de comunicación y tecnología de Morgan Stanley. “No estoy seguro de que haya vuelta atrás”.

Los comentarios son particularmente destacables viniendo de Disney, una compañía que dominaba la taquilla antes de la pandemia. Chapek, quien pasó buena parte de su carrera en la división de entretenimiento en el hogar de Disney, dijo que continuará experimentando con la oferta de películas en línea para su compra, o bien, las trasladará más rápidamente a los servicios de streaming.

La estrategia anterior, donde una película podría salir de los cines y aún no estar disponible para ver en casa, ya no es viable, indicó Chapek.

“Nos gusta dejar que el consumidor sea nuestra guía en casi todas las situaciones”, señaló. “No creo que haya tolerancia para que un título no esté en cines durante meses y, sin embargo, no haya tenido la oportunidad de ser lanzado al mercado a través de otro canal de distribución”.

Disney tenía la mayor cuota de mercado entre todos los distribuidores de películas en el 2019, antes de que la crisis por el COVID-19 provocara el cierre de los cines de todo el mundo. Incluso, ahora que los cines han comenzado a reabrir, los espectadores han tardado en regresar.

Disney y otros estudios de Hollywood han suspendido los estrenos de algunas de sus películas más importantes en la pantalla grande. En algunos casos, los han lanzado directamente a los consumidores en servicios de streaming o los han puesto a disposición para su compra en línea.

Chapek señaló que la pandemia también cambiará la forma en que Disney opera sus parques temáticos, que han estado cerrados u operando a una capacidad reducida debido al virus.

“Este es el momento perfecto para hacer cambios operativos”, dijo.