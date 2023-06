Las importaciones de prendas de vestir para el invierno no se han visto afectadas por la proyección de altas temperaturas como consecuencia de El Niño Costero. Así, el volumen de ingreso de estos productos al Perú registró un aumento de 16% en los primeros cuatro meses del año, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Ante este comportamiento, podemos deducir que la mayoría de empresas de este subsector ha hecho caso omiso a las proyecciones climatológicas que se dieron por el Niño Costero. Compraron más volumen de prendas abrigadoras haciendo que aumente la oferta para la campaña de invierno”, sostuvo el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada, tras señalar que más de 4.1 millones de unidades entre sacos y abrigos de fibra sintáctica y de algodón fueron adquiridos del exterior.

Ante las proyecciones climátológicas, estimó que la demanda de prendas de vestir abrigadoras en plena campaña de invierno seguirá disminuyendo. Además, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), refirió que esta situación continuaría hasta el 2024 tras el anuncio del Niño Global, que traería condiciones climáticas más cálidas, particularmente, en la zona norte del país.

Productos y orígenes en detalle

Entre enero y abril del 2023, las prendas de invierno con mayor volumen importado fueron los abrigos de fibras sintéticas para hombres y niños con 1,876,947 unidades, (+21%) concentrando el 41% del total. En tanto, China figura como el principal proveedor del mercado peruano con una participación de 94%, seguida de Vietnam y Bangladesh.

Le siguen los abrigos de fibras sintéticas para mujeres y niñas con una participación de 38%, tras importar 1′748.416 unidades, (+22%). El principal proveedor fue China (96% de participación), seguida de Vietnam y Bangladesh.

En la tercera ubicación, están los sacos de fibras sintéticas para mujeres y niñas con 5% de participación y 219,539 unidades (+45%). El principal proveedor fue nuevamente China, con una participación del 81%, seguida de Vietnam y Bangladesh.

En cuarto lugar, están los abrigos de algodón para hombres y niños con una participación de 4% y 166.989 unidades, cifra 20% menor a la registrada entre enero y abril del 2022. El principal proveedor fue China (76% de participación), seguida de Bangladesh y Malasia.

Por su parte, los abrigos de algodón para mujeres y niñas registraron una participación de 3%, tras importarse 151,778 unidades y reportar un crecimiento de 7%. El principal mercado proveedor de estos productos fue China, con una participación de 77%, seguida de Bangladesh y Vietnam.

Panorama negativo para las exportaciones

En contraste al incremento de las importaciones, las exportaciones de textiles y confecciones peruanos no muestran un panorama positivo. El segundo vicepresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, lamentó menores requerimientos de mercados importantes como Estados Unidos, Chile y Colombia, lo cual ha llevado a mantener stocks en las hilanderías.

“Este stock de algodón ya viene del año pasado, pues las exportaciones textiles y de confecciones muestran una tendencia a la baja ya desde octubre último”, añadió.

En detalle, Tello explicó que esta contracción se evidencia en las adquisiciones de Estados Unidos, a cuyo mercado se dirige alrededor del 50% de los envíos textiles, mientras que en las exportaciones de confecciones tiene una representatividad del 70%. Así, en marzo último, los envíos textiles cayeron 6.9% con respecto a similar período del año pasado, cifras que demuestran una tendencia negativa para los próximos meses. Los productos que más se envían son t-shirts de algodón y camisas con cuello.

“Durante el primer trimestre del 2023, las exportaciones textiles y de confecciones sumaron US$ 237 millones, por encima de los US$ 229 millones de similar etapa del 2022. Sin embargo, a partir de marzo ya vemos una caída, pues Estados Unidos le compró a Perú solo US$ 79 millones, mientras que en el 2022 fueron US$ 89 millones”, agregó.

El representante gremial mencionó que esta situación responde a que todas las marcas en EE.UU. compraron altos stocks el 2022, apuntando a su comercialización en el primer semestre del 2023. Sin embargo, la inflación y el peligro de recesión afectaron las ventas.

LEA TAMBIÉN: Stands concentran demanda en Gamarra por campaña del Día de la Madre

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.