Las fintech cambistas de soles y dólares logran cada vez mejor recepción del público. “La industria sigue a ritmo de duplicarse o triplicarse anualmente”, afirma Jorge Chang, cofundador de Tu Cambista.

Las que lograron posicionamiento en el mercado hoy compiten con bancos y casas de cambio tradicionales. Así, anota Chang, el 7% del total del monto transaccionado al día ya se realiza a través de una plataforma digital especializada. “Para este año debemos ganar en conjunto un 10% de share y mover alrededor de US$ 4,000 millones anuales (volumen operado)”, refiere.

Para el 2022, la proyección es que las casas de cambio con mayor experiencia terminen de consolidarse en el mercado. Además, las de tipo tradicional están apostando por la digitalización. “Es un entorno competitivo y es bueno porque hay más comunicación sobre esta propuesta”, señala Chang.

Ticket

En el mercado hay jugadores como Billex que ya realizan operaciones hasta por US$ 8 millones. La firma tiene los tickets particularmente altos porque se enfoca principalmente en empresas (representan el 90% de su cartera) y cuenta con fideicomiso.

Javier Pineda, gerente general de Billex, refiere que el ticket promedio de empresas dentro de la fintech es de US$ 46,000 y se proyecta que ascienda a US$ 50,000 este año.

“Vemos más compras de dólares, representan el 60% de nuestros cambios al mes. Antes la proporción con la venta era pareja, pero hay quienes buscan un refugio o quieren llevar sus capitales al exterior”, explica Pineda.

Por su parte, Tu Cambista tiene su cartera compuesta por personas naturales en un 90%. “Sin embargo, el 40% del volumen lo generan las compañías”, recalca Chang.

En dicha casa de cambio el ticket de empresas es de US$ 12,000 y se espera que se eleve a US$ 15,000. Entre tanto, el de personas alcanza US$ 1,200 y se estima un crecimiento de 20%.

¿En qué se apoyan las proyecciones? Principalmente por la liberación de algunas restricciones. “El público vuelve a viajar al extranjero, algunos a comprar propiedades como autos o vivienda y eso genera que el ticket medio crezca”, afirma Chang.

Apuesta

Tu Cambista se alista para ingresar a una nueva vertical de fintech: criptomonedas. Se plantea esta meta como prioridad, antes de su expansión a otros mercados.

Por su parte, Billex, se enfocará en llegar a un volumen de cambios que supere los US$ 500 millones en el 2022. En el 2021 sobrepasaron los US$ 200 millones.

El dato

Movimiento. Al día, el monto transaccionado a través de casas de cambio online en Perú alcanza los US$ 15 millones. Hay picos de hasta US$ 20 millones cuando hay inestabilidad política u otra variable que impacte la economía.