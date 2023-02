Antes de empezar a laborar como autoridad edil, adelantó que tomaría acciones concretas para evitar que los vecinos de Surco sigan siendo afectados principalmente por los conciertos al aire libre, las que generan -dijo- tres efectos.

“Estos son sonidos molestosos al usarse parlantes de 10 metros de altura; congestionamiento vehicular por la llegada masiva de asistentes lo que a su vez puede generar una estampida y suciedad”, comentó.

Ahora, con un mes en Surco, Bruce encontró que “ no existe ni un local que cumpla con parámetros mínimos ” con los cual se ha tomado la decisión de no dar autorización para el desarrollo de conciertos en este distrito.

“A la fecha ninguna empresa cumple con lo establecido en materia de ruidos, evacuación de personas en caso de emergencias y congestión de víaas para poder hacer conciertos. En estos momentos, ninguna empresas lo cumple, por lo tanto no vamos dar autorización para conciertos de esa magnitud en Surco ”, precisó a Gestión.

¿Se va a emitir una ordenanza al respecto?

En el concejo municioal del último viernes se me ha delegado poderes para emitir, a través de decretos de alcaldía, cualquier norma que sea necesario para impedir que esos conciertos se den. Quiero aprovechar esta entrevista para anunciarles que si se están anunciando y saliendo a la venta conciertos en Surco, hacemos un llamando a la gente, para que no se deje estafar porque esos conciertos no se van a realizar ya que no existe ningún local que cumpla con los parámetros de insonorización, evacuación en casos de emergencia y descongestionamiento de vías . Ni una cumple con los requisitos mínimos, por lo tanto ninguno de esos conciertos se van a efectuar.

Al tener la posibilidad de emitir decretos de alcaldía, ¿se va dar alguna para dejar por sentado la prohibición de conciertos?

Vamos a emitir cualquier norma necesaria para impedir que esos conciertos se den. Lo se va a emitir vía decreto, va a estar en función de la casuistica. Lo veremos en su momento. No hay nada previsto, ya que se están estudiando posibilidades. Lo real es que no están permitidos los conciertos y está muy mal que malos empresarios anuncien el desarrollo de mega eventos, cuando no tienen autorización. Ninguno de los eventos que se están anunciando tienen autorización.

¿A quiénes afecta esta decisión? En el distrito de Surco existen diversos espacios para espectáculos al aire libre siendo los más usados para la realización de megaconciertos las de Arena Perú y Plaza Arena.

No obstante, los principales reclamos de los vecinos de Surco y usuarios de los megaconciertos han surgido de los eventos realizados por Arena Perú (cercana a la Av. Javier Prado Oeste) desde el año pasado.

De concretarse la propuesta de Bruce, estaría en riesgo la realización, en caso de Arena Perú, de 120 conciertos el 2023.

