Campo Mar aumentará su valor tras decisión de la MML que aprobó cambio de zonificación

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) estableció como Zona de Reglamentación Especial (ZRE) el área comprendida entre la autopista Panamericana Sur, la faja marginal del Río Lurín, el límite con la avenida Malecón San Pedro y el límite de la zona calificada como Residencial de Densidad Media – RDM, en el plano de zonificación vigente.

Esta decisión tendrá un efecto directo sobre Campo Mar con l o cual aumentará su valor, se permitirá darle uso comercial y el desarrollo de proyectos de gran envergadura al recinto de Universitario de Deportes.

En concreto: las 52 hectáreas que forman parte del complejo merengue podrán recibir inversiones planificadas por áreas. Como se recuerda, solo faltaba el visto bueno para cambio de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima.

Carlos Moreno, administrador temporal de la U, afirmó en una entrevista -en agosto último- que la meta es que los acuerdos comerciales de las concesiones de Campo Mar -tras el cambio de zonificación- alcancen los US$ 130 millones, con períodos de convenios de entre 25 y 35 años. No obstante, este monto podría ser mayor porque no incluía la zona del club náutico.

Con este cambio de zonificación, Universitario de Deportes podría afrontar las deudas que arrastran. A la fecha, la deuda concursal de la U es cerca de US$ 154 millones, que en el 2020 -año en el que se iniciarán los pagos de acuerdo al plan de reestructuración- se convertirá en US$ 164 millones, en promedio.