Leslie Passalacqua, presidenta del gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), dice que la fuerza de la campaña se aviva desde esta semana, ligado al pago de la gratificación.

Pero las empresas se han vuelto prudentes en cuanto al stock, teniendo como experiencia la situación de años pasados. “Hoy la compra es reservada, venimos de una experiencia de salir de mucho stock”, refiere.

Sin embargo, las promociones y los “sales” siguen presentes, y estos últimos se dan con más fuerza en julio y agosto. “Siempre lo hacemos porque es cambio de temporada, son meses de poco margen, pero es para salir de stock y comprar mercadería para una nueva temporada”, agrega.

Si hablamos de cifras, estima que podría haber un crecimiento frente a 2021, pero no al nivel del 2019, pues respecto a ese año se llegaría al 85%.

Expectativa

Desde la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), la expectativa es que la campaña de Fiesta Patrias tenga un crecimiento de 10% respecto a la del 2021. “Esta campaña viene con impulso monetario que se siente desde la quincena y última semana del mes, debido a la gratificación y liberalización de CTS y AFP”, considera Juan José Calle, presidente de la ACCEP.

“Esperamos que no se den situaciones como el alza del dólar, o que las medidas sanitarias sean más restrictivas, o que la turbulencia política altere el orden público y haga que la gente se quede en su casa”, señala Calle.

Electrodomésticos

José Antonio Iturriaga, CEO de Tiendas Efe y La Curacao, prevé que en su sector no habrá crecimiento en esta campaña.

“No creemos que sea mejor sino igual (que la de 2021), ya que el mercado de electrodomésticos viene en caída, entre 15% y 18%, hace más de un mes. No creemos que la CTS o AFP aporten mucho”, sostiene.

Considera que la liberación de la AFP y CTS no impulsaría del todo el consumo, a diferencia del año pasado cuando también hubo un desembolso del fondo de pensiones para esa campaña dando un incremento en la venta.

“En dicho período no teníamos una inflación tan alta, no había una inestabilidad política. Si bien la campaña del Día de la Padre terminó bien, bajó la expectativa de consumo porque Perú no clasificó al mundial de fútbol. No podemos llevar una campaña con miras a una mejor venta”, añade Passalacqua.

Cifras y datos

Flujo. El tráfico de visitas en los centros comerciales está en niveles cercanos al 2019.

El tráfico de visitas en los centros comerciales está en niveles cercanos al 2019. Al alza. El ticket promedio y el nivel de conversión se han venido recuperando frente al año 2019 y al 2021.

El ticket promedio y el nivel de conversión se han venido recuperando frente al año 2019 y al 2021. Recuperación. Desde la ACCEP ven que hay interés de nuevas marcas por ingresar con mucha fuerza en gastronomía.

Desde la ACCEP ven que hay interés de nuevas marcas por ingresar con mucha fuerza en gastronomía. Mejoras. Se ve recuperación de los locales que vienen operando, así como remodelaciones de locales en malls.

Apuesta sería más por volumen que por ticket

Si bien para la presidenta del gremio Retail y Distribución de la CCL, Leslie Passalacqua, en sí no hay categorías específicas que vayan a dejar de ser compradas en esta campaña, para Percy Vigil, experto en temas de retail, las categorías de menor ticket son las que saldrán airosas en esta campaña.

Desde su visión, si bien hay mecanismos para generar gasto, la campaña tiene puntos a favor y en contra. “Hay desembolso, más volumen de personas, pero lo negativo viene por la inflación, el aumento de la gasolina, y eso llevaría a que se compren productos con tickets más bajos y habrá que apostar más por la cantidad que por el ticket”, sostuvo.

En ese sentido, refiere que las categorías más accesibles serán ropa o calzado, productos que son más comprados cuando el público se va a tickets menores.

“En el segmento de clase media eso se va a dar mucho”, agrega Vigil, quien estima que sí habrá crecimiento, incluso con cifras similares o mejores que el 2019 pero a costa de precios altos, no de unidades.

Algunas categorías superan ventas de 2019

Avance. Según data de la ACCEP, las cifras alcanzadas en malls en el primer semestre han sido optimistas. “El primer semestre ha venido acompañado de un crecimiento en ventas cercano al 10% frente al 2021 y en muchos casos acercándose a la venta del 2019, y hay categorías que han sobrepasado con creces las ventas del 2019 como deporte, hogar, electrónica o computación. En general, se comportan de manera favorable”, dice el presidente del gremio, Juan José Calle.

En ese sentido espera que se cierre este año de acuerdo a lo proyectado, que es 10% más en relación al 2021, y que en el primer trimestre de 2023 se tenga una situación normalizada.