Si bien el informe reveló que en el mes patrio el número de compromisos que involucran a firmas peruanas volvió a rondar cifras bajas, similares a las de mayo (5), febrero (6) y enero (7), el interés de inversionistas extranjeros sobre activos nacionales se mantiene, pues de las siete operaciones mencionadas, cinco tienen al Perú como su país target.

Mauricio Olaya, socio principal del estudio Muñiz, señaló que hay inversionistas extranjeros con interés —que incluso se ha incrementado en los últimos meses— en el mercado de M&A para todos los sectores y tamaños de empresas. Explicó que transcurrida la convulsión política en el país, las iniciativas de compra y venta de empresas peruanas se mantienen en un escenario de “menor castigo al valor de los activos”.

“Hay interés de accionistas de vender sus activos de gran (por encima de los US$ 100 millones), mediano (entre US$ 20 millones y US$ 100 millones) y pequeño valor (no superan los US$20 millones)”, detalló el experto.

Dentro de las ventas más significativas de julio figuran la de la empresa alimentaria Nutri Co. con una ronda de financiamiento presemilla de US$ 1 millón por parte de inversores de Argentina, Australia y México, así como la que corresponde a acciones de Alicorp por casi US$ 150 millones, cuyo comprador sería Inversiones Piuranas, filial del Grupo Romero.

“En el mercado M&A está activo todo tipo de posibles compradores, inclusive empresarios peruanos comprando activos locales”, agregó Olaya. Resaltó la participación de inversionistas de Chile, Estados Unidos y China.

¿Transacciones tenderán a la baja?

Con siete operaciones de compra y venta de empresas, el valor de las transacciones arrojaron un total de más de US$ 156 millones, influenciado, principalmente, por el monto que implicó la venta de acciones de Alicorp. Así, en el comparativo con julio del 2022, la cifra total de inversiones, aunque solo sumó US$ 68 millones, alcanzó los 8 deals.

Alfredo Zamudio, CEO de la banca de inversión boutique Tudor & Grey Capital, resaltó que este tipo de operaciones, por lo general llevan largos periodos de análisis y evaluaciones, lo que no permite medir con claridad cuáles son las operaciones reales entre un mes y otro. “Pueden existir inversiones que estén en camino y todavía no aparezcan en la estadística mensual”, sostuvo.

En esa línea, Zamudio señaló que varios motivos podrían explicar la baja en el número de transacciones. Por ejemplo, advirtió que actualmente los inversores internacionales muestran gran interés por apostar por empresas de Colombia y México. “Diversos factores los motivarían a ingresar a estos países: puentes de financiamiento, precios más atractivos, situación tributaria, entre otros”, indicó.

El informe de TTR reportó que en el top 6 de países de América Latina en lo que va del año, Colombia y México figuran por delante de Perú con adquisiciones inbound (desde el exterior hacia estos países) de 70 y 96 operaciones, respectivamente, frente a 35 de Perú.

Por su parte, Olaya manifestó que, debido a un primer trimestre complejo por la situación política del país, es altamente probable que las inversiones que no se concretaron en los primeros seis meses se terminen viabilizando en el segundo semestre, por lo que la expectativa es alta para ese periodo.

“Las transacciones se han puesto un poco lentas, pues son inversiones que necesitan un periodo de maduración. Sin embargo, ahora que tenemos un entorno más estable, veremos un segundo semestre con mayor cierre de operaciones”, afirmó.

Valor de operaciones en subida

Según el reporte de TTR, entre enero a julio se realizaron 70 transacciones, lo cual incluye fusiones y adquisiciones (M&A), operaciones de private equity, venture capital y asset acquisition que vinculan a compañías peruanas. La cifra demostró una caída de 5.41% en número de operaciones con respecto a similar periodo del año pasado, pero un aumento de 83.97% en el valor total.

