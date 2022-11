Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de la compañía, declaró a Gestión en CADE 2022 que las mayores inversiones del 2023 se enfocarán a las operaciones mexicanas, que tienen un paquete de proyectos por US$ 1,500 millones. En Perú, en tanto, el capital irá al mantenimiento, pero no a nuevos desarrollos.

¿Qué impresiones le viene dejando la CADE 2022?

Es positiva la preocupación del sector empresarial por ver que el Estado ha perdido un poco el rumbo de la búsqueda de mejora. El sector privado siempre ha estado dispuesto a colaborar con la población y el Estado peruano para seguir avanzando. El Perú no puede frenarse y ahí el sector minero energético tiene gran posibilidad de contribuir siempre que se le permita.

¿Qué medidas espera para reactivar la inversión minera?

Lo más importante es hacer un esfuerzo para reducir la conflictividad en el sector minero. Hay muchos conflictos sociales. Hoy tenemos a Las Bambas con un bloqueo a 190 km de distancia que no tiene lógica. Casi US$ 1,000 millones se ha perdido en exportación. Con esos envíos hubiéramos tenido tipo de cambio más apropiado. Los órganos de dirección de las empresas ven la situación del país y dicen que con tal nivel de conflictividad es difícil ir adelante con inversiones.

Este año, Cuajone (Moquegua) también sufrió un bloqueo, ¿ya recuperó el nivel de producción?

Pusimos en marcha un plan de recuperación de operación minera y ya está en ese ritmo. Hemos para que no solo se produzca a plena capacidad, sino también para recuperar parte de producción [afectada por el bloqueo]. A fin de año esperamos haber recuperado casi el 50% de producción que se perdió por el paro de 54 días. Más o menos la mitad de las 22,000 toneladas.

¿El proyecto de ampliación de Cuajone -por US$ 850 millones- se ha retomado?

Estamos revisando el tema. Aún no están listos todos los estudios, no hemos presentado una propuesta al Directorio. Quisiéramos llevarlo adelante. Es una gran oportunidad y estamos trabajando para no emplear agua adicional, llevando nuestro reciclaje de agua casi al 90%, lo cual es cifra altísima. Se está haciendo una evaluación técnica para trabajar con relaves secos (barros), de los cuales se puede recuperar agua.

¿Cuándo presentarían el proyecto al Directorio?

El 2023, ojalá lo más temprano posible.

Resultados trimestrales

¿Cuál ha sido el desempeño en el tercer trimestre?

Frente al tercer trimestre del año pasado, los costos están más altos y los precios más bajos. En combustibles hay inflación y también en el caso de los explosivos, que fue más fuerte de la esperada. Esto se debe a que Rusia, que se mantiene en guerra con Ucrania, tiene más o menos el 70% de la capacidad de producción de amoniaco [materia prima para la fabricación de explosivos usados en minería de tajo abierto]. Este insumo base ha subido en 140%.

¿Qué expectativas hay al cierre del año?

Si uno compara el tercer trimestre del año actual con el segundo trimestre, verá mejoría en costos e ingresos. Mejoramos utilidades en 20%, al igual que la producción de cobre, también en 20%. En el cuarto trimestre mantenemos esa dirección. No será tan alta, pero tendremos mejor producción y costos.

¿Frente al año previo sí estarán afectados?

Sí, porque el petróleo no se había disparado y el precio estaba en US$ 4.5 por libra de cobre. Ahora está en US$ 3.5. Es un dólar de diferencia. Hemos hecho esfuerzos para mejorar costos y producción, lo que ayuda a reducir el impacto de la inflación.

Inversiones en el 2023

La matriz Grupo México informó del enfoque de inversiones en operaciones mexicanas, ¿qué correspondería al Perú?

Tenemos un paquete de US$ 1,500 millones en tres proyectos y reposición de equipos. En Perú contamos con una inversión importante, no en desarrollo, sino en mantenimiento de operaciones. En exploración está el proyecto Michiquillay (Cajamarca).

¿Cuáles son los avances en Michiquillay?

En estos días estamos empezando a perforar. Se firmaron acuerdos y estamos empezando a desarrollar actividades de exploración. Este fin de semana se tuvo reunión con las comunidades del sector Michiquillay y estamos muy animados. El proyecto sigue adelante. Estamos cumpliendo con el acuerdo y por ahora no hay ningún tipo de dificultad.

¿Cuál es la cartera de inversiones para Perú?

Son US$ 8,000 millones en Tía María, Los Chancas y Michiquillay. Y en la parte industrial tenemos el proyecto de la nueva fundición en Ilo. Los estudios económicos han sido favorables, tenemos que entrar a pedir autorizaciones para llevar adelante el proyecto.

Próximos pasos en proyectos

¿Cuáles son las siguientes actividades en cada proyecto?

El caso de Tía María (Arequipa) es muy concreto. En el momento que tengamos la posibilidad de llevarlo a cabo, iniciaremos la construcción. Estamos listos y tenemos los recursos económicos. Hemos hecho todos los estudios para iniciar trabajos en la zona. En el caso de Los Chancas, durante el 2023 podríamos terminar el EIA y presentar el proyecto para permisos de construcción. Y Michiquillay está en una etapa más inicial.

¿Y en el caso de la refinería?

Vamos a avanzar con estudios se requieren, estudios de impacto ambiental, y solitar la autorización de construcción, ojalá dentro de esta década podamos inaugurar esa fundición y refinería.

Inflación se atenuaría desde segundo semestre del 2023

Para Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO Southern Perú, la inflación global tenderá a estabilizarse y a reducirse, sobre todo, durante la segunda parte del 2023, a raíz de la intervención de los bancos centrales del mundo. “Ajustarán la tasa de interés y eso generará una recesión o reducción del crecimiento”, comentó.

Si bien anotó que tal impacto no será una buena noticia para los productores de materias primas, reconoció que el éxito en la lucha contra la inflación dará pie a un nuevo periodo de crecimiento. Además, confió en el repunte del precio del cobre a largo plazo.

“Tenemos en camino una revolución tecnológica en vehículos eléctricos y fuentes de energía renovables que tienen un mayor consumo de cobre”, dijo.