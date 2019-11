Durante CADE 2019, la presidenta de Confiep, María Isabel León, aludió abiertamente el aporte de US$ 3.65 millones por parte de Credicorp, revelado por Dionisio Romero Paoletti, a la campaña de Keiko Fujimori del 2011.

"Tengo 3.65 millones de razones para pedir a esos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular dar un paso al costado por su país", aseveró.

En las últimas semanas, se supo que varios empresarios hicieron aportes a campañas políticas de manera poco transparente. Pero, finalmente, ¿cómo deben registrarse a nivel contable este tipo de entregas de dinero?

"Honestamente, no he visto ninguna de esas operaciones", afirma Oscar Caipo, socio principal de KPMG en Perú, consultado sobre el aporte de Credicorp. "Pero en todo caso, tiene que haber sido contabilizada. Es decir, si el dinero sale de la empresa, tiene que quedar un registro".

Caipo explicó que, dependiendo del monto de la operación y del tamaño de la organización puede quedar en una cuenta de gastos diversos y otros.

"Puede también tener una glosa específica, que diga financiamiento de campaña política o aporte de campaña para tal año", señaló.

Asimismo, el socio principal de KPMG en Perú comentó que los aportes a campañas políticas no son transacciones habituales que se ven en planes contables.

“Queda claro dónde uno debe contabilizar ingresos, gastos, costos, etc. Pero cuando hay operaciones que no están previstas —y nunca he visto un plan contable que diga financiamiento de campañas— uno normalmente lo contabiliza en gastos diversos o no recurrentes”, dijo durante una entrevista en CADE 2019.