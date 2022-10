La brecha entre el precio de las acciones de Twitter Inc. y la oferta de adquisición de Elon Musk se redujo a menos de US$ 1 el miércoles, cuando la fecha límite ordenada por un tribunal para completar el acuerdo de US$ 44,000 millones se cumple en solo dos días.

Las acciones del gigante de las redes sociales cerraron con un alza del 1.1% a US$ 53.35 después de que se informara que la directora de marketing de Twitter, Leslie Berland , envió un memorando al personal diciendo que Musk se dirigiría a la empresa el viernes. Musk, que pagará US$ 54.20 por la empresa, también tuiteó un video de sí mismo entrando en la sede de Twitter. Suponiendo que el acuerdo se cierre según lo planeado, pondrá fin a un tumultuoso período de negociación de seis meses que ha visto oscilar las acciones de Twitter casi a diario mientras los inversionistas intentaban calcular la probabilidad de que Musk realmente completara la compra. En un momento a principios de julio, las acciones de Twitter cayeron aproximadamente un 40% por debajo del precio de oferta de Musk después de que el director ejecutivo de Tesla Inc. dijera que estaba tratando de rescindir su acuerdo de compra de la empresa. Las acciones de Twitter se han acercado constantemente esta semana al precio de la oferta, después de que Bloomberg News informara que Musk les dijo a los banqueros que están ayudando a financiar el trato que planeaba cerrar la adquisición el viernes. Esa fecha coincide con la fecha límite que un juez de Delaware fijó a principios de este mes para evitar un nuevo juicio.