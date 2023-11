Los bonos en dólares de WOM al 2024 y 2028 registran el peor retorno en lo que va de noviembre entre la deuda corporativa chilena en esa moneda, según datos compilados por Bloomberg. Los al 2024 han caído un 5.7%, mientras que los instrumentos al 2028 han perdido un 7.1%.

En pocos años, WOM se ha apoderado de un 26% de participación de mercado en Chile gracias a precios bajos y a sus agresivas campañas de marketing. Además, en 2021 obtuvo licencias para brindar servicios 5G en el país y este año dijo que financiaría a su empresa hermana en Colombia.

Pero su rápida expansión ahora preocupa al mercado. Sigue gastando mucho efectivo y también enfrenta multas por no cumplir con metas de expansión prometidas. El 31 de octubre, Moody’s Investors Service rebajó la calificación de WOM dos niveles y advirtió sobre más recortes en el futuro.

“WOM registrará un flujo de caja libre negativo hasta al menos 2025, principalmente debido a un intenso gasto de capital”, escribió la analista de Moody’s Cintia Hodge. “Esto presionará la liquidez y obstaculizará la capacidad de la empresa para reducir la deuda bruta”.

Sus reservas de efectivo cayeron de CLP 168,000 millones a fines de 2022 a CLP 36,000 millones en junio, dijo Moody’s. Esto aumenta la preocupación sobre su capacidad para refinanciar casi US$ 350 millones en deuda que vence el próximo año.

Los bonos de WOM se desplomaron en marzo cuando anunció que invertiría US$ 100 millones en WOM Colombia. Analistas e inversionistas dijeron que eso era algo que debería hacer la matriz, la firma de capital privado Novator Partners. También se han quejado de los dividendos pagados a Novator. Otra razón de preocupación ha sido el retraso en la obtención de un préstamo sindicado para pagar anticipadamente los bonos al 2024.

Los bonos volvieron a caer después del 31 de octubre, cuando Moody’s rebajó la calificación de la empresa de B2 a Caa1, o siete niveles por debajo del grado de inversión.

Tras la rebaja, WOM dijo en un comunicado que estaba al tanto de las preocupaciones del mercado y que contrató a Rotschild & Co para que la asesorara en la refinanciación, que espera completar antes de fin de año. También dijo que reducirá su inversión en WOM Colombia “a sólo US$ 16 millones”, de los cuales no se pagará nada en los próximos 12 meses.

“Hemos mantenido activas conversaciones con cada uno de nuestros potenciales prestamistas, quienes nos han manifestado su confianza de cara al refinanciamiento de los bonos con vencimiento en 2024″, dijo WOM por correo electrónico.

Además, WOM nombró como gerente general en Chile a Chris Bannister, quien fue el primer CEO de la compañía en el país y estaba liderando las operaciones de WOM Colombia.

Bannister debería poder lograr un acuerdo de refinanciamiento con los bancos, dijo Sebastian Hofmeister, analista de crédito de Lucror Analytics. El desempeño operativo de WOM es sólido y el flujo de efectivo debería recuperarse el próximo año.

“Una refinanciación limpia antes de fin de año podría llevar a una significativa apreciación para los bonos al 24 y 28 en comparación con sus deprimidos niveles actuales”, dijo por correo electrónico.

Aún así, Bannister tiene mucho trabajo por delante.

El Ministerio de Telecomunicaciones anunció el mes pasado que cobraría a WOM US$ 50 millones en una boleta de garantía por no alcanzar el objetivo de 5,000 antenas cuando obtuvo una licencia 5G. WOM apeló la decisión.

Algunos inversionistas creen que WOM podría evitar el pago.

“Seguimos esperando un acuerdo negociado en lugar de la ejecución del 100% de los ($50 millones) dejados como garantía, ya que el Gobierno también está interesado en cerrar la brecha digital en Chile”, dijo Juan Djivelekian, analista de Balanz Capital Valores en una nota.

La empresa tiene activos que podría vender para reducir su deuda como sus red de fibra óptica, dijo Sebastián Cruz, analista de la firma peruana Seminario y Cia SAB.

Pero para Cruzm todavía sería demasiado pronto para invertir en los bonos.

“En sí la compañía puede seguir presentando dificultades para refinanciar”, escribió Cruz por email. “El mercado está castigando lo agresivos que fueron en su momento”.

