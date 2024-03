La salida de efectivo alcanzará entre US$ 4,000 y US$ 4,500 millones en el primer trimestre, según declaró el miércoles su director financiero, Brian West, en una conferencia de Bank of America en Londres. Para todo el año, el flujo de caja se situará en miles de millones de dólares, dijo West. Los analistas anticipaban US$ 5,000 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

La empresa ha desacelerado las entregas de aviones a medida que dedica recursos a erradicar el denominado trabajo itinerante de todas sus líneas de productos comerciales, señaló West.

West prevé que los márgenes del negocio de aviones comerciales de Boeing serán negativos en torno al 20% en el primer trimestre, el peor resultado desde finales de 2021. Aunque las pérdidas deberían mejorar en los meses siguientes, los márgenes seguirán siendo negativos en 2024, añadió.

Dave Calhoun, CEO de Boeing.

Los reguladores han puesto un tope a la producción del 737, la mayor fuente de liquidez de Boeing, hasta que estén convencidos de que Boeing controla su sistema de producción. West señaló que las tasas de fabricación serán más bajas en el primer semestre y volverán a subir en la última parte del año hasta alcanzar las 38 unidades del 737 Max al mes.

La empresa tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre en abril. Semanas después del incidente de enero, Boeing se negó a comunicar su objetivo anual habitual de entregas del 737, mientras trabajaba en la corrección de sus procesos y se intensificaba el escrutinio público sobre sus normas de producción.

Las expectativas de los inversionistas se han desvanecido para el que se suponía iba a ser un año crucial en la recuperación del fabricante tras media década de turbulencias.

La caída de Boeing es la peor en el Promedio Industrial Dow Jones | Cambio porcentual este año

El saldo de caja de Boeing podría situarse en la horquilla de los US$ 8,000 millones a finales del primer trimestre, tras pagar parte de la deuda a principios de año, según dijo a sus clientes Seth Seifman, analista de JPMorgan. La empresa cerró 2023 con unos US$ 16,000 millones en efectivo y valores a corto plazo.

Dada la incertidumbre en torno a las acciones de la FAA sobre el 737, el analista Robert Stallard, de Vertical Research Partners, sugirió que Boeing debería abandonar su objetivo anterior a la crisis de generar US$ 10,000 millones en efectivo para 2025 o 2026 hasta que haya avanzado más en la resolución de sus problemas.

West reafirmó el objetivo, aunque reconoció que las mejoras no llegarán hasta más avanzado el periodo.