Empresas







BM aprueba US$ 506 millones en ayuda para Ecuador por la pandemia El paquete de ayuda del banco también incluye una donación no reembolsable de US$ 6 millones de su fondo de financiamiento concesional. El dinero se usará para apoyar los esfuerzos de Ecuador para ayudar a migrantes venezolanos y a la población ecuatoriana que ha recibido a refugiados.