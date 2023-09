Blumar, la empresa chilena dedicada a la pesca y acuicultura con operaciones Perú, tuvo una caída de 25% en sus ganancias netas durante el segundo trimestre del 2023. A pesar de que registró un desempeño sólido, no pudo compensar la evolución negativa del segmento de cultivo de salmón.

Los ingresos de la empresa aumentaron en 10.5%, alcanzando los US$ 206,8 millones en el segundo trimestre del 2023 en comparación con los US$ 187 millones que obtuvo en similar periodo del 2022. En tanto, el EBITDA cayó 0.82% y alcanzó los US$ 51,4 millones en comparación con los US$ 51,8 millones del año anterior.

Las ganancias netas de Blumar cayeron en 25.4% a US$ 19,9 millones, mientras que en el segundo trimestre del 2022 la empresa ganó US$ 26,6 millones.

Razones detrás de la caída

Durante los primeros seis meses del año, el salmón representó la mayor parte de los ingresos de Blumar, al generar US$ 204,4 millones, lo que representa el 53% de la compañía. Le siguieron la harina y el aceite de pescado con US$ 91,4 millones (23%). El jurel congelado facturó US$ 64,3 millones y representó el 17% del total, mientras que el pescado blanco y otros productos representaron el 7% restante con US$ 29,1 millones.

Los ingresos del segmento de cultivo de salmón de Blumar cayeron 1.3% durante el trimestre en comparación con el segundo trimestre de 2022. El EBITDA del segmento descendió 71.7%, mientras que su beneficio neto retrocedió US$ 7,2 millones en comparación con los US$ 6,5 millones del año pasado.

En lo que va del 2023, el 69% del salmón de Blumar fue a Estados Unidos, el 12% a países latinoamericanos, el 11% a Asia, el 6% a Chile y el 2% a Europa.

Blumar destacó que, a nivel internacional, los precios de venta del salmón bajaron. Un aumento sostenido de los costos, debido principalmente al aumento del costo de los piensos y las materias primas, así como a la inflación, exacerbó su situación financiera.

Durante el trimestre, la compañía produjo 13,693 toneladas métricas (TM) de harina de pescado, 19% menos que en el segundo trimestre de 2022. También produjo 5,105 TM de aceite de pescado, 14% más año tras año, y 50,145 TM de jurel congelado, 34% más.

Blumar vendió 18,564 toneladas de harina de pescado en el segundo trimestre, que significó una caída de 1% año tras año, pero el precio promedio recibido aumentó 3%, lo que elevó las ventas totales en 1%.

Fenómeno El Niño

La empresa atribuyó los aumentos de precios del segundo trimestre a la incertidumbre generada por los efectos de El Niño, que resultó en una alta presencia de juveniles de anchoveta en Chile. La mitad de la harina de pescado de la empresa se destinó a su mercado principal, China, y una cuarta parte se vendió a Corea del Sur.

Asimismo, Blumar hizo hincapié en el cierre prematuro de la temporada de pesca de anchoveta en Perú. El informe del segundo trimestre de 2023 de la compañía señaló que Chile también había experimentado una de sus peores temporadas de pesca en la historia reciente, con volúmenes que cayeron 9% respecto al año anterior.

La producción de Perú en julio se contrajo 1.29%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los motivos principales fueron la evolución desfavorable de seis sectores: manufactura (-13.89%), financiero (-9.60%), construcción (-8.80%), pesca (-47.94%), telecomunicaciones (-2.15%) y agropecuario (-0.69%).

Las ventas de aceite de pescado de Blumar disminuyeron un 12% en términos de volumen a 7,439 TM, pero el precio promedio recibido, similar al de la harina de pescado, aumentó 75%, hasta US$ 4,576 por tonelada, con lo que las ventas totales ascendieron a US$ 34 millones. Blumar dijo que los precios seguían una tendencia al alza debido a la baja producción en Perú y el norte de Chile, así como a los menores volúmenes de pesca.

Las ventas de jurel congelado aumentaron 31% en volumen, alcanzando 37.407 toneladas, pero los precios de este producto bajaron un 9%, lo que generó una caída a US$ 916 por tonelada y ventas totales por US$ 34,3 millones. Las ventas totales aumentaron un 19% en comparación con el segundo trimestre de 2022.





