¿Cuál es el balance del primer semestre para Complejo Agroindustrial Beta?

En líneas generales, el primer semestre ha sido bueno, sobre todo porque veníamos de un año con diferentes situaciones complejas (tipo de cambio, tasas de interés, incremento de la mano de obra, eliminación de la ley de producción agraria, precio de los fertilizantes, costo de fletes, carencia de naves) que se han ido mejorando.

¿Cuánto creció la facturación en estos primeros meses?

En facturación estamos igual que el año pasado, con US$ 45 millones hasta mayo. Pero la tendencia hasta fin de año es llegar a US$ 235 millones versus los US$ 220 millones del año pasado.

¿En qué se justifica este incremento en la facturación?

A nuestro favor están los volúmenes de producción, la productividad que se da por unidad y los costos eficientes. En estos seis meses hay menos áreas cultivadas (considerando 1,500 ha de espárrago retiradas), pero en facturación se ha logrado similar monto al del año pasado.

¿En qué producto se evidencia esta mayor productividad?

El arándano es el producto principal, con una representatividad del 50% en nuestras exportaciones. Y aunque el año pasado terminamos con precios en declive, en general mantuvimos niveles de rentabilidad adecuados. Lo que sucede es que nosotros eliminamos variedades de calibre pequeño que tienen precios bajos y costos altos de producción, lo que golpea mucho el resultado de la operación.

¿Qué tipo de arándanos de calibre grande están desarrollando?

Tenemos Ventura y este año estamos viendo otras variedades.

¿Están incorporando nuevas hectáreas al cultivo de esta fruta?

Desde el 2021 venimos incorporando entre 300 y 400 ha, de las cuales este año ingresan 230 ha nuevas con variedades patentadas, de características mejores que las que ya existen. Son aproximadamente 1,350 ha.

La uva es el segundo producto más importante para ustedes. ¿También están apostando por otras variedades?

La uva representa el 30% del portafolio y, según nuestro plan de crecimiento, estamos sembrando uvas en variedades patentadas, fundamentalmente Sweet Globe y Allison.

¿Son estas variedades las que ingresarán a partir de octubre a Japón?

Así es, además de las tradicionales como Red Globe, Crimson, Thompson, Sweet Celebration y otras variedades de [uvas] rojas más que vemos que se pueden adaptar a las características y calidad del mercado japonés.

¿Cuántas hectáreas de uva tienen cultivadas?

Tenemos 1,000 de uva, entre el norte y el sur del país. Aproximadamente 250 ha se incorporaron el año pasado.

Otros productos

¿Qué sucede con los cultivos de espárrago?

El Perú ha reducido sus exportaciones de espárragos casi en un 20%, en tanto las empresas productoras también lo vienen haciendo. En nuestro caso, hemos eliminado plantaciones de los años 1998 al 2003, pero por una caída de la productividad.

¿Cuántas hectáreas de espárrago eliminaron?

Hemos eliminado cerca de 1,500 de las 2,500 que tenemos. En algunas partes de estas áreas hemos sembrado arándanos y en otras uvas. Este año definitivamente nuestras exportaciones del producto se reducirán, pero no tenemos la proyección ahora.

En la palta, ¿la proyección es más optimista?

Sí, es un producto que en volumen viene creciendo. El año pasado exportamos cerca de 10 millones de kilos y este esperamos alcanzar los 13 millones. En torno a los precios, proyectamos que sean mejores que el año pasado, cuando tuvimos un panorama malo.

¿El crecimiento también viene por un aumento de hectáreas?

Tenemos 900 ha de palta sembrada que están en proceso de crecimiento. La mayor productividad se da en un promedio de cinco años. Recién estamos en el tercero.

¿Cuáles son las perspectivas con los cítricos y las granadas?

Estamos iniciando la campaña de cítricos. Empezamos con una prueba pequeña de 25 ha y la hemos ampliado a 100 ha. Esperamos, en general, una buena etapa para los productos. En torno a los precios, tratamos de ser conservadores por la complejidad de los mercados externos.

¿Hay inversiones para este año?

Por ahora no tenemos planeado invertir. En años previos sí lo hemos hecho.

En corto

Producción. Beta exporta seis tipos de cultivos: arándanos, uvas, espárragos, paltas, cítricos y granadas.

Mercados. La uva se destina principalmente a Europa, China, Estados Unidos y Canadá. Los arándanos, al mercado europeo, norteamericano y asiático.

Fundos. Beta tiene operaciones en Piura, Olmos, Chincha y Paracas.

