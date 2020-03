El magnate de los artículos de lujo, Bernard Arnault, ha sufrido un duro golpe por la pandemia del coronavirus, y ha registrado las mayores pérdidas económicas entre los más ricos del mundo.

El empresario ha alistado directamente a su conglomerado -que controla las marcas Christian Dior y Louis Vuitton- en la batalla contra el virus al financiar la entrega de millones de máscaras médicas a Francia de proveedores chinos y convertir una fábrica de perfumes Dior, a las afueras de Orléans, en un productor de desinfectante para manos.

El martes, recibió algo de alivio financiero a medida que las bolsas mundiales saltaron por el optimismo de que un paquete de estímulo masivo de EE.UU. está en camino.

Las acciones de Christian Dior y LVMH subieron y la fortuna del empresario aumentó US$ 11,300 millones en el día, el mayor incremento por un alza bursátil en la historia del Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Arnault, cuyo patrimonio neto registró el mayor incremento del índice de 500 miembros el año pasado, continúa mostrando una pérdida de patrimonio de US$ 35,200 millones en lo que va del 2020 ante la propagación del virus.

Los cambios en la fortuna de Arnault ponen de relieve la drástica volatilidad de los mercados mundiales, debido al pánico por el virus y a una alternancia entre la esperanza y el pesimismo por la intervención de los gobiernos. Después de cuatro días de caídas, el Dow Jones Industrial Average registró su mayor avance desde 1933 el martes.

Warren Buffett fue el segundo mayor ganador del índice, con un aumento de US$ 6,500 millones, mientras que el español Amancio Ortega, el gigante detrás de la marca textil Zara, sumó US$ 5,900 millones. No obstante, en total, las 500 personas más ricas del mundo han perdido más de US$ 1 billón desde principios de año.