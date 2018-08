Berkshire eleva sus apuestas en sectores favoritos de Buffett

Berkshire Hathaway Inc. aumentó sus participaciones en dos de los sectores preferidos de Warren Buffett en tanto el inversor multimillonario amplió sus apuestas a la banca y al sector de las aerolíneas.

Berkshire incrementó sus inversiones en Goldman Sachs Group Inc., US Bancorp, Delta Air Lines Inc. y Southwest Airlines Co. en el segundo trimestre, dijo este martes la compañía con sede en Omaha, Nebraska, en una presentación de documentación. La empresa de Buffett posee ahora 13.2 millones de acciones de Goldman Sachs, valuadas en US$ 2,900 millones a fin de junio.

Buffett, de 87 años, y sus colaboradores han modificado la cartera de acciones del conglomerado con un valor de US$ 180,000 millones, saliendo de viejas inversiones como International Business Machines Corp. y volcándose en mayor medida a tenencias más recientes como Apple Inc. El inversor tiene importantes participaciones en las cuatro aerolíneas más grandes y cuatro de los siete mayores bancos de EE.UU.

Berkshire redujo sus participaciones en American Airlines Group Inc., United Continental Holdings Inc. y Wells Fargo & Co. para no superar un 10% de la propiedad de cada una de dichas empresas, umbral que no quiere cruzar, dijo.

La participación de Berkshire en American Airlines disminuyó 2.8% a 44.7 millones de acciones y la tenencia en Wells Fargo declinó 1% hasta 452 millones de acciones, valuadas en US$ 25,000 millones.

“Estas decisiones de compra y venta no reflejaron nuestros puntos de vista en cuanto a la gestión de inversiones con relación al atractivo relativo de los valores comprados y vendidos sino que respondieron más bien a la limitación del 10%”, dijo Berkshire el lunes en un comunicado, aunque sin revelar qué participaciones específicas aumentaron o disminuyeron.

Goldman avanzó 1.3% en las operaciones poscierre después del anuncio de Berkshire. Tanto Southwest como Delta y US Bancorp subieron.

La compañía de Buffett aumentó un 5.2% su participación en Apple en el segundo trimestre, apenas meses antes de que el fabricante del iPhone hiciera historia como la primera compañía con sede en EE.UU. con un valor de mercado de US$1 billón. Las acciones del fabricante del iPhone avanzaron 9.4% en el primer semestre y han seguido subiendo.