Venimos de un país con 20 años de crecimiento sostenible, políticas macroeconómicas muy sanas y un Banco Central que lo hace espectacularmente bien. Y hoy estamos viendo una coyuntura mundial de elevados niveles de inflación. En Perú, específicamente seguimos apostando por el crecimiento, por el apoyo a familias y empresas como lo hicimos durante la crisis sanitaria.

En Perú, ¿dónde está hoy enfocado el banco?

Tenemos muchos planes de crecimiento y estamos con mucho foco en transformarnos en un banco más retail. Venimos creciendo fuerte en tarjetas de crédito y en préstamos de consumo, y muy fuerte en el mundo de pymes. También estamos remodelando algunas de nuestras sucursales; somos un banco con una inversión a largo plazo en el país.

¿Qué oportunidades observan en el segmento pyme?

Perú es un país de emprendedores y queremos estar con ellos, queremos acompañarlos e ir creciendo con todos los microempresarios y pequeños empresarios que tiene el país. En la pandemia destinamos líneas de capital de trabajo para apoyar a las pymes.

Grandes empresas

¿Cómo evoluciona el crédito a las empresas más grandes?

A las grandes empresas también las estamos apoyando mucho con capital de trabajo, aunque vemos que se ha ido ralentizado un poco el crédito en el segmento corporativo. Pero sentimos que es un ciclo que estamos viviendo en general en todas las economías y del que saldremos cuando empiecen a reactivarse económicamente las grandes empresas.

¿BBVA pondrá más énfasis en los segmentos de tarjetas y pymes?

Queremos acompañar a las personas en esta transición hacia una economía mucho más formal y favorecer la entrada de muchas de ellas al mundo financiero con la innovación en tarjetas de crédito. Tenemos ahora una tarjeta con cuota fija, con la cual siempre se paga lo mismo cada mes, y hemos lanzado una tarjeta smart, más segura para los clientes.

¿La subida de tasas de interés afectará el crecimiento de las hipotecas?

En el país hay un gran déficit de vivienda, cada día tenemos más familias necesitando una vivienda y los créditos hipotecarios son un vehículo para conseguirla. Cuando adquirí mi casa no me fije tanto en la tasa de interés, sino en que cumplía mi sueño. La tasa es un tema coyuntural que estamos viviendo, pero en el largo plazo no te das cuenta de esa variabilidad.

Demanda

¿Espera entonces que se mantenga la demanda?

Pensaría que la demanda de hipotecas se tiene que mantener por la gran necesidad de vivienda que hay de la población y de las nuevas familias que se van creando.

¿Qué es lo que viene para la banca?

La banca y en general el país han pasado momentos difíciles por la pandemia. En los años venideros creo que el principal foco del sistema financiero debería ser buscar la cercanía del cliente y el entendimiento de sus necesidades.

Créditos sostenibles por S/ 2,400 millones este año

La sostenibilidad es un pilar estratégico para el Grupo BBVA, que también se está impulsando en su operación en Perú, señaló Fernando Eguiluz, CEO del BBVA en el país.

Ese enfoque se encuentra tanto en las iniciativas verdes como en las sociales, indicó.

Así, este año BBVA proyecta colocar financiamiento sostenible, tanto verde como social, por S/ 2,400 millones. En el 2021 se desembolsaron créditos sostenibles por S/ 1,823 millones.

Recientemente se entregó a Cofide financiamiento por casi US$ 30 millones, que se destinará a las mypes, detalló Eguiluz. Además, destacó el lanzamiento de tarjetas de créditos hechas con plástico reciclable y el financiamiento de hipotecas verdes y vehículos eléctrico e híbridos.