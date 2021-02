La minera canadiense Barrick Gold Corporation anunció que llegó a un acuerdo para vender su participación del 100% en la mina aurífera Lagunas Norte, ubicada en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco (La Libertad), a Boroo Pte Ltd (Singapur).

El acuerdo contempla una contraprestación total de hasta US$ 81 millones, más la asunción de Boroo del pasivo de cierre de Barrick relacionado con Lagunas Norte de US$ 226 millones respaldado por una obligación de fianza existente de US$ 173 millones.

La contraprestación total consiste en un pago en efectivo por adelantado de US$ 20 millones, una contraprestación en efectivo adicional de US$ 10 millones pagaderos en el primer aniversario del cierre y US$ 20 millones pagaderos en el segundo aniversario del cierre.

También una regalía neta de retorno de fundición de 2% (NSR) en oro y plata producidos a través del proyecto de mineral de sulfuro refractario (PMR), que terminará una vez que se haya producido un millón de onzas de oro y que Boroo puede comprar por un período limitado de tiempo después del cierre por US$ 16 millones.

Asimismo, más un pago contingente de hasta US$ 15 millones que se basa en el precio promedio del oro por onza para el período de dos años inmediatamente posterior al cierre.

El pago contingente, pagadero dos años después del cierre, es de US$ 5 millones si el precio promedio del oro es mayor de US$ 1,600 y menor de US$ 1,700; US$ 10 millones si el precio promedio del oro es mayor de US$ 1,700 y menor de US$ 1,800; y US$ 15 millones si el precio promedio del oro supera los US$ 1,800.

Boroo también asumirá el 100% de las obligaciones de bonos de recuperación de US$ 173 millones para Lagunas Norte en dos tramos: 50% al cierre y 50% dentro de un año del cierre. Se garantizarán los pagos diferidos, los pagos contingentes y la obligación de reemplazar el segundo tramo de las obligaciones de los bonos de recuperación.

Intereses secundarios

El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que la venta estaba en línea con la política de la empresa de vender intereses secundarios, un proceso que ya ha obtenido unos US$ 1,500 millones, para enfocar su cartera en activos de Nivel Uno.

La adquisición propuesta beneficiaría a las partes interesadas de la mina en Perú al brindarle a Boroo la oportunidad de extender su vida mediante el acceso a recursos satelitales y la adaptación de la infraestructura.

La región latinoamericana sigue siendo un destino importante para Barrick, y la compañía mantendrá un equipo en Perú para continuar desarrollando su cartera de activos de exploración y buscar oportunidades para encontrar y operar minas de oro y cobre de clase mundial en ese país.

El comprador

Boroo, anteriormente conocida como OZD ASIA PTE Ltd, es una sociedad de cartera de inversiones de propiedad privada que se dedica principalmente a operar, desarrollar y adquirir propiedades auríferas a nivel mundial.

Boroo posee y opera varios activos en etapa de producción y en etapa de desarrollo en Asia Central.

TD Securities Inc actúa como asesor financiero de Barrick. Lawson Lundell LLP y Rodrigo, Elias & Medrano Abogados actúan como asesores legales de Barrick.

Cormark Securities Inc actúa como asesor financiero de Boroo. Stikeman Elliott LLP, Ashurst LLP y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados actúan como asesores legales de Boroo.