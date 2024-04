En uno de los escenarios que se barajan, el holding Abra Group Ltd. aportaría sus acciones de Gol a Azul a cambio de una participación en la aerolínea combinada, señaló una de las personas, que pidió no ser identificada porque las conversaciones aún son privadas.

Este tipo de transacción podría resultar atractiva para Azul, ya que no tendría que comprometer mucho efectivo, si lo hubiera, puntualizó otra fuente.

En ese escenario, Abra mantendría la propiedad total de su participación en otra aerolínea latinoamericana, Avianca Holdings S.A. Cualquier acuerdo tendría que ser aprobado por los controladores, acreedores y accionistas de las empresas, además de los reguladores.

Bloomberg informó en marzo que Azul había contratado a Citigroup Inc. y Guggenheim Partners para explorar un acuerdo por Gol, que atraviesa por una reestructuración después de tener dificultades para hacer frente a pagos de deuda y costos de combustible.

La idea de una posible transacción con Abra Group ha cobrado fuerza en las últimas semanas, a medida que se intensificaban las conversaciones entre las compañías, dijo una de las personas.

Azul y Gol son parte de un trío de aerolíneas —incluida Latam Airlines Group S.A., con sede en Santiago— que dominan el transporte aéreo en Brasil, el mayor mercado de América Latina. Si bien ambas aerolíneas cubren algunas rutas de alto tráfico, Gol se concentra más en los vuelos entre São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, mientras que la red de Azul hacia otras ciudades es más amplia.

Azul y Abra declinaron hacer declaraciones, mientras que Gol no respondió a una solicitud de comentarios. Los reguladores de Brasil y otros países tendrán que dar su visto buen al acuerdo. Si bien la fusión entre Azul y Gol reduciría el número de grandes aerolíneas locales de tres a dos, Azul es optimista en cuanto a que podría obtener la aprobación, señalaron las fuentes citadas.

Gol, con sede en São Paulo, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos tras lidiar con US$ 2,700 millones en pasivos a corto plazo y realizar una docena de canjes de deuda. Durante el proceso, ha logrado aumentar su financiación de deudor en posesión de US$ 950 millones a US$ 1,000 millones.

Avianca, que se acogió al Capítulo 11 en 2021, está en mejor posición. Los bonos de la compañía han dado a los inversionistas una rentabilidad del 26% en el último año, lo que se compara con un promedio del 6.6% de las empresas latinoamericanas durante ese período, según un indicador de Bloomberg.

