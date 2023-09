Por ejemplo, en años anteriores la inmobiliaria se enfocaba en ejecutar proyectos entre 120 m2 a 150 m2. Hoy, estos metrajes promedio se han reducido.

“Mientras menos áreas se tenga en oferta, mayor es la demanda. Hoy, en Miraflores realizamos departamentos desde 60 m2 y en otros distritos colindantes, desde 40 m2. Las unidades más chicas son las que suelen venderse más rápido”, señaló Xavier Barrón, gerente general de Aurora Inmobiliaria.

Aún así, el ejecutivo aseguró que también han logrado vender unidades por encima de los US$ 600,000. “Nuestras últimas unidades vendidas el mes pasado fueron dúplex. No es nuestro tipo de producto principal, pero también hay un mercado ahí”, precisó.

Ante la inestabilidad política y normativa, la inmobiliaria optó por la reducción de áreas frente a otras que decidieron migrar a otros productos más comerciales, vivienda social, etc. No obstante, Barrón no descarta diversificar su portafolio, en la medida que “las reglas de juego sean más claras”.

La inmobiliaria desarrolla departamentos de 10 a 15 pisos de 40 a 60 unidades, y de 60 m2 a 110 m2 en promedio. Sus tickets de venta oscilan entre US$ 180,000 y US$ 300,000.

Futuros proyectos

Actualmente, Aurora Inmobiliaria tiene ocho proyectos activos en Lima Moderna y Lima Top, en distritos como Pueblo Libre, Magdalena y Miraflores.

De estos, tres se culminaron durante el primer semestre de este año, dos proyectos están en excavación, y los restantes en etapa de planos. Además, la inmobiliaria ya compró dos terrenos más para lanzar nuevos proyectos en unos meses. Estos estarán en Magdalena y Pueblo Libre. Este último tendrá 15 pisos.

En adelante, Aurora continuará en el segmento de vivienda residencial, aunque en el 2026 se evaluará ingresar a otro rubro. En 2019, la empresa realizó productos mixtos de oficinas con viviendas en Miraflores.

“Estuvimos a punto de comprar dos terrenos para hacer vivienda social, en Jesus María y en Miraflores. Pero este año vimos suspensiones de licencias de zonificación en ambos distritos. Más adelante estimaremos ir hacia otro tipo de productos”, acotó Barrón.

En tanto, también mostró su interés por ingresar al segmento multifamily. “Algunos fondos de inversión extranjeros nos han preguntado por este tipo de producto, pero no hay una reglamentación clara y los bancos no tienen este producto”, señaló.

Fondos de inversión

Aurora está trabajando con el fondo de inversión chileno Quest Capital, que tiene un volumen de activos de US$ 80 millones en el mercado peruano y chileno. Este decidió abrir un nuevo fondo inmobiliario para Lima, llamado Lima III. El fondeo debería comenzar en octubre.

“Tenemos más de US$ 25 millones invertidos en nuestros proyectos. Con el ingreso de Quest Capital deberíamos sumar tres o cuatro proyectos más a los que ya tenemos en marcha. El fondo será de entre US$ 15 millones y US$ 20 millones”, comentó Barrón.

Facturación

Al cierre del primer semestre del 2023, Aurora tuvo ventas por US$ 15 millones, superiores a los US$ 9 millones con las que cerró el mismo período del 2022. Espera culminar este año con US$35 millones.

“Vemos que la demanda continúa. Después de abril, estamos logrando concretar de ocho a nueve ventas mensuales, lo cual era inusual el año pasado”, aseguró el ejecutivo.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.

SOBRE EL AUTOR Bruno Tuesta Benavides Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa digital, radio y televisión.