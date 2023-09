Agustín Aveiro, country manager de Assist Card, comentó a Gestión que en el primer semestre se estuvo en línea con la meta comercial de crecer 15% en facturación. Proyectan mantener el objetivo en la segunda mitad del año. Para el 2024, el ejecutivo adelantó que apuntan a aumentar su operación en 10%, acercándose a una facturación de US$ 15 millones, apalancados en sus canales de venta directos, posicionamiento online y alianzas con entidades financieras.

“Existe una cuota de pasajeros que viajaba antes de la pandemia que aún no retornan a la dinámica. Sin embargo, analizamos los viajes por destino, incluso los más turísticos, y ya están en valores prepandemia o incluso por encima, lo cual es una buena noticia para el turismo y para la industria en general”, sostuvo.

Alianzas corporativas

El directivo aseguró que fuera de sus canales comerciales tradicionales, están enfocados en desarrollar alianzas con empresas que tengan carteras de clientes masivas para el 2024. “Queremos llegar con una propuesta de valor para los clientes de estas corporaciones, por ejemplo, del sector bancario, debido a que hay varios perfiles de consumidores que son afines a los viajes”, dijo Aveiro.

A la fecha, la compañía ha sostenido algunas alianzas corporativas con el sector financiero, donde se ha ofrecido descuentos o beneficios para los clientes de dichas empresas, permitiendo un acceso directo a su cartera. ”Hoy estamos trabajando con tres compañías bajo esta modalidad, pero consideramos que existe una gran oportunidad para seguir desarrollando el mercado por medio del canal digital. Apuntamos a que esta estrategia nos pueda dar el crecimiento que esperamos para el próximo año”, explicó Aveiro.

Adicionalmente, subrayó que en la medida que sus distribuidores apuesten por operar digitalmente, se abrirá una oportunidad de expansión para la compañía. “Cuando medimos la conversión de nuestro producto desde el offline frente a la conversión online, los resultados cambian radicalmente, por lo que el factor clave es la tecnología”, aseguró.

Oferta

Aveiro adelantó van a seguir desarrollando mejoras en su oferta de productos en función al comportamiento de la demanda, con agregados como el equipaje protegido o seguros de pre-existencia, que son los más demandados. “Siempre estamos en constante investigación para identificar una nueva tendencia de consumo en la demanda o una necesidad insatisfecha para complementar nuestra oferta actual. Esto nos permitirá crecer, debido a que la clave no solamente está en aumentar el alcance, sino el ticket”, afirmó.

Con respecto al producto que más se vende, la cobertura de US$ 60,000 es la principal. El ejecutivo proyecta que se mantendría la preferencia para el siguiente año. A nivel general, ofrecen planes de hasta US$ 3 millones. Dos años atrás, el mix de producto oscilaba entre US$ 150,000 a US$ 250,000.

Dentro de la estrategia regional de la firma se encuentra el patrocinio a competiciones y clubes de fútbol. Hasta la fecha, los acuerdos se han mantenido con clubes extranjeros o cadenas internacionales como ESPN o Fox Sports. Sin embargo, Aveiro adelantó que evalúan acciones vinculadas al fútbol peruano para el 2024.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.