Ángela Medina, gerente general de Arqtelier, comentó a Gestión que su segunda tienda, ubicada en Miraflores, requirió una inversión cercana a S/ 1.5 millones. “Esta nueva sucursal ofrecerá una gama de productos de decoración de interiores, muebles y accesorios para el hogar, los cuales buscan reflejar las últimas tendencias en diseño en un showroom de más de 550 m2″, destacó.

La ejecutiva adelantó que las ventas proyectadas para la nueva sede en el primer año de operación deberían situarse alrededor de los S/ 1.8 millones, con incrementos de 15% y 18% para el segundo y tercer año de operación, respectivamente.

Como compañía, esperan cerrar el 2023 con S/ 2.5 millones con el actual nivel de ventas a través de sus cinco categoría principales: muebles y decoración, acabados arquitectónicos, automatización de espacios, Iluminación y control de luz, y plantas y jardinería.

Nuevas aperturas en carpeta

De acuerdo con la ejecutiva, el mercado peruano tiene un alto potencial para seguir creciendo en el segmento, por lo que aseguró que Lima fácilmente podría albergar hasta tres tiendas en puntos estratégicos sin canibalizarse. “Pasa lo mismo con algunas ciudades importantes como Trujillo, Chiclayo, Cusco y Piura, donde ya tenemos algunos corner de venta que estamos usando como termómetros para ver el desempeño en ventas”, indicó.

Medina reveló que una tienda de Arqtelier de más de 500 m2 al interior del país requiere una inversión que oscila entre los S/ 500,000 y S/ 700,000. En Lima, el monto aumenta en 30% por el valor comercial del metro cuadrado en alquiler.

LEA TAMBIÉN: Los planes de Patagonia en expansión comercial y desarrollo sostenible en Perú

Proyección internacional

Arqtelier apunta a expandirse fuera del país. Medina adelantó que se encuentran trabajando para incursionar en el mercado estadounidense. “Nuestra llegada a dicho mercado es una oportunidad para un crecimiento financiero. Vemos un gran potencial para lograr un intercambio cultural y de talento en interiorismo, diseño y arte”, remarcó.

En detalle, la ejecutiva dijo que el inicio de operaciones está proyectado para los próximos tres años, bajo una inversión estimada de US$ 1.7 millones para infraestructura y US$ 800,000 en implementación. Si bien contempla que el proyecto sea financiado directamente por el grupo, no descarta que una parte de la inversión necesaria provenga de bancos americanos.

“Creemos que este tiempo es el adecuado para tener un periodo de aprendizaje sobre dicho mercado. Sin embargo, ya venimos trabajando con algunos estudios de arquitectura y proveedores del rubro con los que pensamos formar alianzas apenas iniciemos operaciones”, puntualizó.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.