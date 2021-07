Por Tae Kim

Apple Inc. y Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, han logrado ganar enormes y escandalosas cantidades de dinero en cualquier entorno, sea pandémico o no. Pero los caminos de los dos gigantes tecnológicos pueden comenzar a divergir a fines de este año.

Ambas empresas informaron a última hora del martes cifras que superaron con creces las expectativas de Wall Street.

Apple registró una ganancia ajustada por acción de US$ 1.30, frente a una estimación media de los analistas de US$ 1.01, lo que representó una utilidad trimestral de US$ 21,700 millones en los tres meses finalizados en junio.

Asimismo, Alphabet generó una ganancia por acción de US$ 27.26, por encima del consenso de US$ 19.35, mientras que las utilidades de su segundo trimestre ascendieron a US$ 18,500 millones. Las acciones de Apple cayeron en las operaciones posteriores al cierre, mientras que las de Alphabet subieron.

Hay una lógica detrás de las reacciones. No hay dos gigantes tecnológicos iguales, y todo se reduce a sus modelos de negocio.

Veamos a Apple. A pesar de todo lo que se dice sobre sus negocios de software y servicios, la base de la empresa sigue siendo el iPhone.

A pesar de los sólidos resultados de ventas de este trimestre, los inversionistas ya están pensando en cómo le irá a su próxima línea de teléfonos inteligentes. El problema es que puede haber pocas razones para actualizarse.

A principios de este mes, Bloomberg News informó que Apple planea lanzar cuatro modelos en setiembre con pequeñas mejoras en sus funciones y diseños similares a los del año pasado.

De ser cierto, será una gran decepción en comparación con la línea actual de iPhone 12, que fue la primera de Apple con capacidades inalámbricas de quinta generación más rápidas.

Y luego están las complicaciones de la cadena de suministro. Por segundo trimestre consecutivo, los ejecutivos de Apple dijeron que la escasez de componentes afectará sus resultados. Puede que la incertidumbre en torno al próximo año ya esté contribuyendo al bajo rendimiento de las acciones este año.

Por otro lado, el negocio principal de Alphabet está más correlacionado con la economía en general que con el lanzamiento de un producto en particular.

Debido a que la mayor parte de sus ganancias provienen de su motor de búsqueda dominante, también tiene una amplia exposición.

Eso significa que, a medida que continúen las reaperturas en los próximos trimestres y el mundo vuelva a la normalidad, el negocio de publicidad de Google debería obtener mejores resultados.

Más allá de los anuncios digitales, la oferta de Google Cloud de Alphabet también está prosperando, con un crecimiento de los ingresos de 54% en el trimestre de junio respecto al año anterior.

La unidad se ha ganado la reputación de contar con herramientas de inteligencia artificial de vanguardia y una mejor integración con las tecnologías de software de código abierto que sus rivales. Y aunque es más pequeña que Amazon Web Services y Azure de Microsoft Corp., claramente se ha convertido en un tercer actor viable.

Por supuesto, ambas empresas de tecnología están bajo el escrutinio de las autoridades reguladoras. Los Gobiernos de todo el mundo están investigando las prácticas comerciales de la App Store de Apple, mientras que Alphabet fue demandada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscales generales estatales. Sin embargo, es probable que estos procesos tarden en llegar a una resolución.

Mientras tanto, los inversionistas se centran en los fundamentos empresariales intermedios, lo que indica que Alphabet se encuentra en un terreno más firme en relación con Apple. Esa parece ser una opción prudente.